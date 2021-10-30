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Ekonomi Çevre aydınlatma malzemeleri satın alınacak
Ekonomi

Çevre aydınlatma malzemeleri satın alınacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre çevre aydınlatma malzemeleri satın alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 15:43:00 -
Çevre aydınlatma malzemeleri satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 5 KLM çevre aydınlatma malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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