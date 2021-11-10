Cevizoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yönelik zehir zemberek sözler: Yönetim tecrübesi yok, atom bombası düşmüş gibi darmadığın olurlar!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

CNNTürk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programı konuklarından biri olan sosyolog, gazeteci Hulki Cevizoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son açıklamalarını değerlendirdi.

“Yönetim tecrübesi yok”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘tecrübeli yönetim’ sözünü atıfta bulunarak değerlendirmelerde bulunan Hulki Cevizoğlu, “Tecrübeden söz ediyor… Kemal Bey’in o lafı da çürük bir söz. Çürük bir cümle, geçersiz. Kendisinin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu kadar bile yönetim tecrübesi yok. Nerede var yönetim tecrübesi? SSK genel müdürlüğü yapmak önemlidir ama halkı yönetmek değildir bir yerde genel müdür olmak. Hatta İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday oldu, kaybetti. CHP Genel Başkanlığına halk tarafından seçilmedi.” dedi.

“Erdoğan’ın göreceği ve mutlu olacağı tek aday Kılıçdaroğlu’nun kendisidir”

Hulki Cevizoğlu, “Erdoğan’ın karşısında göreceği ve mutlu olacağı tek aday Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisidir. Kusura bakmasın bu AKP övgüsü falan değil… Biri başpehlivan, biri destede güreşiyor. Yani Erdoğan’ın karşısında görmek istediği ve birinci turda bile rahatlıkla alabileceğine inandığı tek aday Kemal Bey’in kendisidir.” şeklinde konuştu.

“El bombasını bırakın atom bombası düşmüş gibi olur”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adayım’ dersem ittifak dağılır’ sözüne ilişkin açıklamalarda bulunan Hulki Cevizoğlu, şunları söyledi:

“Millet İttifakı’nın adayının açıklanmaması nedenini haftalar, aylar önce ‘Millet İttifakı adayını açıkladığı anda ittifak dağılır, kavga başlar’ demiştim. Bugün geldiğimiz noktada Kemal Kılıçdaroğlu aynı lafı söylüyor. Bizim lafımızı bize söylüyor yani. Millet İttifakı, ister Kemal Bey olsun, ister Akşener olsun, ister İmamoğlu, Mansur Yavaş… Kim olursa olsun… Aziz Sancar’ı bile getirip aday gösterseler, bugün açıklasalar; Millet İttifakı, ortalarına el bombası atılmış gibi darmadağın olur. El bombasını bırakın atom bombası düşmüş gibi olur.”

“Tıpış tıpış gitmekten başka çare bırakmadıları seçmene gol atacaklar”

Millet İttifakı’nın aday belirlemesine ilişkin konuşan Hulki Cevizoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“Tıpış tıpış gidecekler mantığıyla son dakika sandığa tıpış tıpış gitmekten başka çare bırakmadıkları seçmene bir gol atacaklar.”