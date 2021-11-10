Cevizoğlu'ndan ilginç iddia: İYİ Parti Türkkan'ı neden ihraç etmedi?

Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Hulki Cevizoğlu Türkkan'ın Akşener'den talimat alabilmiş olabileceğini ima etti. Cevizoğlu, olayın videosu döndüğü sırada şehit yakınının zaten polis tarafından uzaklaştırıldığını; o sırada da Türkkan'ın arkadan koşarak geldiğini hatırlattı.

"O makam kendisinden yüksekse onu söyelmez belki"

Sözlerine, "Birisi ona talimat mı verdi?" diyerek devam eden Cevizoğlu, "Verdiyse bunu Lütfü Bey söyleyebilir mi? Belki de söyleyemeyeceği birisi, 'ben yandım başkası yanmasın' diye. Kendisine talimat verildiyse koş adama haddini bildir biçimde. O makam kendisinden yüksekse onu söylemez belki. Onu söylemediği için de partiden ihraç edilmiyor, disiplin kuruluna verilmiyor olabilir belki. Şimdi ben Türkkan'ın yerinde olsam 'Bana birisi söyledi ben de boş bulundum gittim' derdim." ifadelerini kullandı.