  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yemek Tarifleri Cevizli rulo tatlı tarifi nasıl yapılır? Yedikçe yediren kıyır kıyır cevizli tatlı tarifi
Yemek Tarifleri

Cevizli rulo tatlı tarifi nasıl yapılır? Yedikçe yediren kıyır kıyır cevizli tatlı tarifi

Cevizli rulo tatlı tarifi nasıl yapılır? Cevizli rulo tatlı kıyır kıyır lezzet...

Yeniakit Publisher
2022-04-13 12:19:00 - 2022-04-13 12:45:15
Cevizli rulo tatlı tarifi nasıl yapılır? Yedikçe yediren kıyır kıyır cevizli tatlı tarifi

Cevizli rulo sarma tarifi

Malzemeler

  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 125 gr. Margarin veya tereyağı (eritilecek)
  • yarım su bardağı yoğurt
  • 1 yumurta
  • 1 kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Un

İç harcı için;

  • 1 buçuk su bardağı ceviz
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 yumurta beyazı (sarısı üzerine sürülecek)

Cevizli rulo sarma tarifi nasıl yapılır?

Cevizli Rulo Tatlı Tarifi, Nasıl Yapılır? - Yemek.com

Önce ceviz harcının  malzemelerini karıştırıp hazırlayalım. Hamuru için tereyağı eritildikten sonra tüm malzemeleri karıştırarak ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurdan parçalar alarak merdane yardımıyla açalım ardından cevizli harcı içerisine yayalım. Rulo yaparak yağılı kağıt serilen tepsiye yerleştirelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Soğuduktan sonra 1 parmak kalınlığında kesip pudra şekeri süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun 

 

Çubuk pişi tarifi: Yağ çekmeyen kolay çubuk pişi tarifi
Çubuk pişi tarifi: Yağ çekmeyen kolay çubuk pişi tarifi

Yemek Tarifleri

Çubuk pişi tarifi: Yağ çekmeyen kolay çubuk pişi tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay