Cevizli rulo tatlı tarifi nasıl yapılır? Yedikçe yediren kıyır kıyır cevizli tatlı tarifi
Cevizli rulo tatlı tarifi nasıl yapılır? Cevizli rulo tatlı kıyır kıyır lezzet...
Cevizli rulo sarma tarifi
Malzemeler
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 125 gr. Margarin veya tereyağı (eritilecek)
- yarım su bardağı yoğurt
- 1 yumurta
- 1 kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- Un
İç harcı için;
- 1 buçuk su bardağı ceviz
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 yumurta beyazı (sarısı üzerine sürülecek)
Cevizli rulo sarma tarifi nasıl yapılır?
Önce ceviz harcının malzemelerini karıştırıp hazırlayalım. Hamuru için tereyağı eritildikten sonra tüm malzemeleri karıştırarak ele yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurdan parçalar alarak merdane yardımıyla açalım ardından cevizli harcı içerisine yayalım. Rulo yaparak yağılı kağıt serilen tepsiye yerleştirelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra 200 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirelim. Soğuduktan sonra 1 parmak kalınlığında kesip pudra şekeri süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun