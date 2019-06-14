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Cevizli Park hizmete açıldı

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan ceviz bahçesini çay bahçesine dönüştürerek, vatandaşın hizmetine açtı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:23
Cevizli Park hizmete açıldı

Kahramanmaraş’ta Dulkadiroğlu Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesinde bulunan ceviz bahçesini çay bahçesine dönüştürerek, vatandaşın hizmetine açtı.


Yeşil alanların değerlendirilmesi noktasında Dulkadiroğlu Belediyesi, daha önce atıl durumda bulunan alanı restore ederek, vatandaşların kullanımına sundu.


Ceviz ağaçlarının altında Kahramanmaraş halkına hizmet verecek olan Cevizli Park hakkında bilgi veren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “İlçemizde bulunan yeşil alanları en verimli şekilde değerlendirmek amacıyla başlattığımız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilçemize birçok mesire alanı, park ve bahçe kazandırdık. Pınarbaşı mahallemizde bulunan belediyemize ait ceviz bahçesini güzel bir alana dönüştürme kararı aldık. Bu kapsamda çalışma yaptık ve alanımızı çok güzel bir hale getirdik. Vatandaşlarımızın şehir merkezinde çay bahçesi konusundaki talepleri doğrultusunda bu alanı çay bahçesine dönüştürme kararı aldık. Bugünden itibaren Cevizli Park çay bahçesi olarak hizmet verecektir. Vatandaşlarımızı bu güzel ortama davet ediyoruz. İlçemize ve Kahramanmaraş’ımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:23
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