Cevizli Kahvaltılık Sos (Ezme): Kahvaltılık cevizli ezme tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Çok kısa sürede, sadece tüm malzemeleri karıştırarak elde edebileceğiniz enfes bir sos tarifi...
Cevizli Kahvaltılık Sos (Ezme) Tarifi İçin Malzemeler
- 1 su bardağı ceviz içi
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- Yarım su bardağı zeytinyağı (Azaltılabilir)
- 4 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi
- 2-3 diş sarımsak (İsteğe göre)
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı kuru nane
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
Cevizli Kahvaltılık Sos (Ezme) Tarifi Nasıl Yapılır?
Ceviz içini mutfak robotunda toz haline gelene kadar çekin. Üzerine ekmek içini ve sarımsağı küçük küçük doğrayarak ekleyerek tekrar çekin. (ben ilk olarak sarımsaksız denedim, tadını beğendim) Daha sonra karışıma diğer malzemeleri ekleyin, robotta çekin. Tuz miktarını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.