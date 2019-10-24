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Cevizli kabak tatlısı nasıl yapılır tarifi

Hem görüntüsü hem de lezzetiyle gönüllere taht kurmuş olan kabak tatlısının en güzel halini sizler için derledik. Cevizli kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı malzemeleri nelerdir? Kabak tatlısına ne kadar şeker koyulur? Kabak tatlısı tahin ile servis edilir mi? İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 18:53
Cevizli kabak tatlısı nasıl yapılır tarifi

Hem görüntüsü hem de lezzetiyle gönüllere taht kurmuş olan kabak tatlısının en güzel halini sizler için derledik. Cevizli kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak tatlısı malzemeleri nelerdir? Kabak tatlısına ne kadar şeker koyulur? Kabak tatlısı tahin ile servis edilir mi? İşte detaylar...

En kolay ve sevilen tatlılardan olan kabak tatlısını sizler için en ideal ölçülerle yazdık. Dilerseniz tahin ile süsleyip, lezzetine lezzet katabilir, dilerseniz de sadece ceviz ile hafif bir tatlı elde edebilirsiniz.

Malzemeler

  • 4 dilim bal kabağı
  • 1, 5 su bardağı şeker

Üzeri için;

  • kırılmış ceviz içi
  • tahin

Dilimlenmiş kabakları yıkayıp tencereye alın. 

Üzerine şekeri ekleyip 2-3 saat beklettikten sonra ocağın en ufak gözünde kısık ateşte yumuşacık olana kadar pişirin.

Pişip soğuduktan sonra servis tabağına alıp üzerini ceviz ya da tahin ile süsleyip servis edebilirsiniz.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 19:38
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