Ceviz yağı faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Ceviz yağı birçok antioksidan asitleri barındırır. Cilt hastalıklarından kalp rahatsızlıklarına kadar çok hastalığın tedavi edilmesinde etkilidir. Diyet listelerine eklenmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Ceviz yağının faydaları

-Kalp krizi riskini azaltır.

-Kansere karşı koruma görevi vardır.

-Uyku düzeni oluşmasında yardımcı olur.

-Kan dolaşımını hızlandırır.

-Vücutta bulunan damarların korunmasına fayda sağlar.

-Bağ doku, manganez ve tiroit fonksiyonlarının düzenlenmesine katkı sağlar.

-Egzama gibi ciddi cilt sorunlarını da ortadan kaldırır.

-Vücuttaki hormonları düzenlemede fayda sağlar.

-Göz altı torbalarını önler ve göz altı morluklarının ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

-Sakal ve bıyık çıkmasını sağlayan yağ çeşitlerindendir.

-İştah kesici özelliğe sahiptir. Bu sebepten dolayı kullanan kişilerin zayıflamasını sağlar.

-Beyinde bulunan hücreleri korumak ve hafızayı güçlendirmek gibi görevleri de bulunur.

-Unutkanlık, odaklanamama, dikkat dağınıklığı gibi problemlerin çözülmesine yardımcı olur.

-Öksürük bulunan kişilerin kullanımında fayda sağlar.

Cevizin yağı gibi kendide çok yararlı. Her derde deva olan cevizden kolay yapabileceğiniz cevizli kurabiye tarifini sizlerle paylaşıyoruz.

Cevizli kurabiye tarifi

Malzemeler

125gramtereyağı (oda sıcaklığında bekletilmiş)

1çay bardağıayçiçek yağı

1avuçceviz içi

2,5su bardağıun

2çay bardağıpudra şekeri

1çay kaşığıtarçın

Yapılışı

Öncelikle pudra şekerini (1 çay bardağı + 1 parmak kadarlık kısmını) ve tarçını derin bir kase içine alıp karıştırın ve kenara alın. Geriye kalan 1 çay bardağından 1 parmak eksik pudra şekerini, tereyağı, sıvı yağ, cevizi ve azar azar eklediğiniz unu bir araya getirin. Hamur elinize yapışmayacak hale gelecek ve kesinlikle katı olmayacak. Ardından cevizden biraz küçük yuvarlaklar yapın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin ve 180 derece önceden ısıtılmış fırında sadece 13 dakika pişirin. Süre sonunda fırından çıkardığınız kurabiyeleri 5 dk. beklettikten sonra, önceden kenara ayırdığınız tarçın, pudra şekeri karışımına bulayın ve sunum tabağına alın. Afiyet olsun