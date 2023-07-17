Ceviz suyunun sağlığa ve cilde 17 mükemmel faydası! Canan Karatay beyin çalıştıran su çıkışı: tek tek açıkladı

Beyindeki sinir sisteminde yaşanan hatalar, işleyişi geriletir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Canan Karatay, bu sağlık sorunlarının yaşanmaması için düzenli olarak ceviz tüketilmesini önerir. Yapılan bilimsel araştırmalarda Canan Karatay'ın ceviz hakkındaki açıklamalarında haklı çıkardı. Canan Karatay, ezber bozan açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Canan Karatay yaptığı açıklamada ekmek yerine ceviz tüketilmesini öneriyor.

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan ceviz, sinir sistemini adeta sıfırlayıp yeniden inşa eden ceviz hakkında merak edilen her şeyi sizler için araştırdık.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Prof. Dr. Canan Karatay, 4 adet cevizi kırıp kabukları ve iç yapraklarıyla beraber bir kase suda bekletilmesini tavsiye eder. Akabinde suyun sabahları aç karna tüketilmesi lazım.

Bir gün boyunca suda bekletilen cevizler içeriğindeki yağ salınımı sayesinde barındırdığı omega-3 yağ asitlerini ve E vitaminini suda depolar. Böylece gün içinde ihtiyacınız olan vitaminleri tek seferde karşılar dedi.

Ceviz sağladığı bu fayda sayesinde sinir sisteminden sindirim sistemine kadar onararak fonksiyonel hızlarını artırır.

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Ceviz suyu aynı zamanda ileri yaşlarda görülme ihtimali olan unutkanlık ve alzehimer gibi sağlık sorunlarının riskini sıfırlar. Hücreleri yenileyerek beynin hafızasını artırır. Adeta beynin belleğini artırır.

Ceviz suyunu düzenli tüketmek sadece beyne değil cilt sağlığına da katkısı vardır. Genç görünümü artırarak ışıl ışıl bir cilt ve parlak saçlar sağlar.

Uzmanların çoğu ceviz suyunun faydalarının aç karnına tüketimini destekler. Ancak bazı uzmanlar ailede kronik hastalığı olan kanser riskine sahip kişilerin günde 2 bardak tüketmesini tavsiye eder.

Ceviz Suyunun Sağlığa Diğer Faydaları

1. Kilo Vermeye Yardımcı Olur

İçerdiği protein özleri, vitaminler ve mineraller sayesinde uzun süreli tokluk hissi verir ve yağ yakma hızını artırır. Böylece vücuttaki istenmeyen yağ birikintileri yavaş yavaş erir.

Uzmanlar, ceviz suyunun metabolizma hızlandırıcı etkisi nedeniyle kilo vermeye çalışanların her gün aç karnına bir bardak ceviz suyu içmelerini öneriyor. Ceviz suyu bazı diyet programlarında ara öğünlerde bile veriliyor.

2. Kolesterolü Dengeler

Ceviz suyunun faydalı maddeler sayesinde kolesterol değerini dengelediği ve bu özelliği ile kalp damar hastalıkları riskini önlediği bilinmektedir.

Ceviz suyunda bulunan Omega-3 ve magnezyum, kolesterolü düşürmesinin yanı sıra kalp krizi geçirme riskini de azaltır.



3. Tiroid Hormonunu Dengeler

Tiroid hormonunun dengeli bir şekilde salgılanması çok önemlidir. Çünkü düşük veya yüksek tiroid birçok sağlık sorununa neden olabilir. Uzmanlar, tiroidin doğal olarak dengelenmesi için haftada iki kez ceviz suyu tüketilmesini tavsiye ediyor.

4. Kronik Yorgunluğu Giderir

Bilinen bir sağlık problemi olmadan sürekli yorgun ve halsiz hisseden insanlara ceviz suyu tüketmeleri öneriliyor. Ceviz suyu, içerdiği faydalı bileşenler sayesinde daha enerjik ve güçlü olmanızı sağlayarak yaşam kalitenizi iyileştirir.

5. Adet Dönemi Sorunlarını Azaltır

Adet dönemi, adet düzensizlikleri yaşayan birçok kadın için acı verici ve sorunlu olabilir. Adet döneminde yaşanan bu sorunların doğal tedavisi için ceviz suyu tüketilmesi önerilir.

6. Enerji Verir

Ceviz suyu, kan şekerini dengelemesi ve vücuttaki kan akışını hızlandırması sayesinde, kişiyi daha enerjik ve kuvvetli hissettiren bir enerji kaynağıdır.

7. Beyni Güçlendirir

Ceviz suyunda bulunan vitaminler ve mineraller beyin işlevini güçlendirir ve böylece ilerleyen yaşlarda Alzheimer hastalığının gelişme riskini azaltır.

8. Hamilelik ve Emzirme Döneminde Faydalıdır

Ceviz suyu hamilelikte bebeğin gelişimini desteklerken, aynı zamanda emzirme sırasında süt kalitesini arttırır ve bebek için gerekli vitamin ve mineralleri sağlar. Ayrıca hem hamilelik hem de emzirme döneminde aşırı kilo alımını önler.

9. Sindirim Sistemini Destekler

Bağırsakları temizler ve sindirim sisteminin işlevlerini güçlendirir. Düzenli ceviz suyu tüketimi gaz, kabızlık ve şişkinlik gibi sorunları önler.

10. Saç ve Tırnak Sağlığını Korur

Tırnak ve saçları güçlendiren vitamin ve mineraller içerir. Ceviz suyu sayesinde, daha güçlü ve parlak saçlara ve sağlıklı tırnaklara sahip olmak mümkündür.

Ceviz Suyunun Cilde Faydaları

Sedef, egzama ve mantar gibi cilt hastalıklarının tedavisinde ve önlenmesinde faydalıdır.

Sivilce ve siyah nokta oluşumunu azaltır.

Ciltteki kolajen üretimini arttırır.

Cilde nemlendirir.

Erken yaşlanmayı önler ve genç bir görünüm sağlar.

Tırnak kırılmasını önler.

Saç dökülmesini önler.

Ceviz Suyu Nasıl Hazırlanır?

Diğer tarif: Ceviz suyu hazırlamak oldukça basittir. 2 adet cevizin kabuklarını kırın ve içlerini ayırın. Ceviz içlerini bir bardak suya koyun ve sabaha kadar bekletin. Sabah uyandığınızda ceviz suyunu yavaş yavaş için. Suyu içtikten sonra kalan cevizleri yiyin. Yaklaşık yarım saat sonra kahvaltı yapabilirsiniz.

Ceviz Suyunun Yan Etkileri Nelerdir?

Tiroid, diyabet, tansiyon veya kolesterol hastalığınız varsa, kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı öneririz.

Aşırı tüketim ishale neden olabilir.

Mide rahatsızlıklarınız varsa, mide yanması veya ekşimesine neden olabilir.

Bazı insanlar baş ağrısı, mide bulantısı, karın ağrısı, ağız ve dil şişmesi yaşayabilir.

Cevize alerjisi olan kişilerin ceviz suyuna da alerjisi olabilir. Bu durumlarda ciltte kızarıklık, kaşıntı, yanma ve şişlik görülebilir.

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