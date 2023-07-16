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Kadın - Aile Canan Karatay her sabah kahvaltıda mutlaka bir avuç yiyor: Zinde tutan sabah öğünü! Bunu herkes yaptı
Kadın - Aile

Canan Karatay her sabah kahvaltıda mutlaka bir avuç yiyor: Zinde tutan sabah öğünü! Bunu herkes yaptı

Yeniakit Publisher
2023-07-16 14:40:00 - 2023-07-16 14:48:41
Canan Karatay her sabah kahvaltıda mutlaka bir avuç yiyor: Zinde tutan sabah öğünü! Bunu herkes yaptı

Canan Karatay kahvaltı öğününün önemini vurguluyor. Karatay'ın kahvaltı menüsünün vazgeçilmezi ise yumurta. İşte detaylar böyle

Canan Karatay kahvaltıda börek, tatlı ve şekerlemelerden uzak durulmasını öğütlüyor. Peki Canan Karatay'ın kahvaltı menüsünde neler var? İşte yanıtı...

KARATAY DİYETİ KAHVALTI MENÜSÜ

1 adet haşlanmış yumurta veya menemen veya 2 yumurtalı omlet

1-2 dilim beyaz peynir,

8-10 adet zeytin (üzerine zeytinyağı ve kekik)

1 fincan ceviz içi veya fındık
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KARATAY DİYETİNİN FAYDALARI

Haşlanmış yumurta protein zengini. Kas ve beyin gelişimini sağlıyor. Zeytin sindirim sisteminin daha düzgün çalışmasını sağlar. Ceviz enerji verir. Beyin hücrelerini yeniler. Omega 3 yağ asitleri bağışıklığı güçlendirir.

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