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Ceviz suyu nasıl yapılır?

Ceviz faydalarıyla öne çıkmış bir besindir. Zeka gelişimini arttırdığı ve unutkanlığı önlediği için günde birkaç tane yenmesi önerilen bir besindir.

03 Temmuz 2018 Salı 22:28
Ceviz suyu nasıl yapılır?

Cevizin, hafızayı güçlendirdici etkisi olduğu için günde 3-4 adet yenmesi tavsiye edilir. Buna ek olarak ceviz, beynin ihtiyacı olan gümüş iyonlarını içeren tek meyvedir. Zihin açıcı ve dikkat toplayıcı özellikleri vardır.

Ayrıca ceviz, kilo vermek isteyenler için önerilen bir atıştırmalıktır. İçerdiği protein, karbonhidrat ve yağ ile sağlıklı kilo vermeyi sağlar ve tokluk hissi verir. Besin değeri açısından diyet yaparken halsiz ve bitkin düşmenizi önler ve tansiyonunuz dengeler.

Tabii ki her şeyin fazlası zarar olduğu için kilo vermek isteyenler tarafından fazla tüketilmemeli. Kalorisine dikkat etmelisiniz çünkü bir tane ceviz 25 kaloridir ve 100 gr ceviz içerisinde 10 gr karbonhidrat, 14 gr protein, 64 gr yağ bulunur.

Ceviz suyu ise özellikle kilo verme amacı ile tüketilen bir içecektir. Kilo verme gayesindeyken farkında olmadan ceviz suyunun birçok faydasından da yararlanacaksınız çünkü ceviz suyu cilt lekelerine iyi gelir, adet sancılarına iyi gelir, troid tedavisinde kullanılır ve kolesterol düşürücü etkisi vardır. Peki, ceviz suyu nasıl hazırlanır?

1 litre suya 7 tane cevizi kabukları ile atın. Kabuklarını kırmadan üst ve alt taraflarından delik açarak suya atabilirsiniz. Suyun içine ek olarak az miktarda elma sirkesi dökün. Bu karışımı 15 dakika orta ateşte kaynatın.

Elma sirkesini cevizle suyu kaynattıktan sonra da ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız suyu dinlendirin. Bu karışımı sabah ve akşam birer kez olmak üzere aç karnına içebilirsiniz. İçerisindeki cevizleri de suyu içerken birer tane yiyebilirsiniz ve bu sayede hem zayıflamış olursunuz hem tokluk hissi elde edersiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 22:28
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