Ceviz suyu kürü Saraçoğlu tarifi nasıl yapılır? Ceviz suyunu ne kadar süre içmeli? Ceviz suyunun faydaları ve zararları

Cevizin içerdiği Omega-3 yağlarının hem zayıflamada hem beyin sisteminde yararlı olduğunu resmen kabul etti. Ceviz suyu içmek sadece zayıflama değil, genel vücut sağlığı için çok faydalıdır. insanların bu harika değişimleri yaşaması aslında bilimsel otoriteler tarafından da kabul edildi.

Ceviz Suyu Neye İyi Gelir?

Ceviz suyu hakkında “Ceviz suyu trigliseridi düşürür mü?” ya da “Ceviz suyu şekeri düşürür mü?” en sık sorulan sorular arasındadır. Trigliseridin ve kan şekerinin normal seviyelere inmesinin yolu dengeli beslenmeden geçer. Sağlıklı karbonhidratlar almak ve ideal kilonuzda olmak, trigliserid seviyenizin ve kan şekerinizin normal seviyede olmasını sağlar.

Cevizin kötü kolesterolü düşürücü etkisi, kilo kaybını kolaylaştırması ve kan şekerini düzenlemesi nedeniyle bu soruya olumlu yanıt vermek mümkün. Ama kolesterol ve troid gibi sorunlar için öncelikle bu konuda uzman bir doktora danışmanız gerekir. Ceviz suyunu düzenli olarak kullanmaya başlamadan önce, bu bilgiyi doktorunuzla paylaşmaktan çekinmemenizi tavsiye ederiz.

“Ceviz suyu öksürüğe iyi gelir mi?” sorusu da sık sorulan sorular arasındadır. Ceviz kabuğundaki antibakteriyel maddeler enfeksiyonlarla savaşır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle öksürük ve solunum yolları enfeksiyonunda iyileşmeye fayda sağlayabilir.

Bunun için bir tutam ceviz kabuğu yıkanır ve 15-20 dakika suda kaynatılır. Bu su soğuk algınlığı olan hasta tarafından içilir. Diş sağlığını da koruyan cevizin kabuklarıyla yapılan ceviz suyu diş beyazlatma için kullanılır. Bunun için ceviz kabukları suda kaynatılır. Elde edilen ceviz suyu ile dişler günde iki defa fırçalanır.

EN ÖNEMLİ FAYDALARI NELER?

Cevizin faydaları arasında, vücudun yağ yakmasını hızlandıran protein özleri içermesi vardır.

Tokluk süresini uzatarak, aşırı açlık çekmeden kilo vermeyi sağlar.

Ceviz suyunu ne kadar süre içmeli?

Ceviz suyunu ne kadar süre içmeli? Ceviz suyu her gün en fazla 1 bardak olacak şekilde tüketilmeli, yan etkilerini görmemek adına 15 günde bir ara vererek tüketmek gerekir.

Ceviz Suyu Kürü Nasıl Hazırlanır İbrahim Saraçoğlu

Cevizlerin içleri çıkarılarak, bir bardak suyun içine atılır. Bu ceviz suyu karışımı 1 gece suda bekletilir. Bu kürü sabah aç karınla, kahvaltıdan 30 dakika önce olacak şekilde tüketmek gerekmektedir. Cevizlerinin de yenmesi mühimdir.

Cevizi suyu içerisinde bekletmek, özlerinin iyice suya geçmesini ve sizin daha çok fayda görmenizi sağlar. Sonuç mu? Sağlıklı ve hızlı zayıflamanın mucizesini bizzat yaşarsınız. Ceviz suyu nasıl yapılır derseniz;

GECE YATMADAN VE SABAH UYANINCA KULLANIN

Gece yatmadan önce bir bardak suyun içerisine bir tam ceviz koyup sabaha kadar bekletin. Uyandığınızda dişlerinizi fırçaladıktan sonra aç karna suyu içip cevizleri yiyin.

Emziren anneler, hamileler, diyabet, tiroid ve kolesterol hastaları için uygun olan ceviz suyunu, istediğiniz kiloya inene kadar her gün yapmalısınız.

Ceviz suyunu mucizevi hale getiren diğer özellikler ise, Protein içeriğiyle yağ yakmayı hızlandırıyor. Omega 3 yağlarıyla sinir sistemini koruyor.

Ara öğünde yenildiğinde tok tutup kilo verdirir.

Karaciğeri güçlendirip hormonları dengeler.

DETOKS ETKİSİ YAPIYOR

Detoks etkisiyle vücudu içeriden temizler. Doymamış yağ içeriğiyle kabızlığı giderir.

Ceviz suyu Tarifi

Yapılışı da şöyle: Akşamdan cevizlerin kalın kabuğunu kırın, ortaya çıkan ceviz içlerini 1 bardak suyun içine atın ve sabaha kadar bu şekilde bekletin. Sabah uyanır uyanmaz, ağzınızı ve dişlerinizi temizledikten sonra ceviz suyunuzu için. İçtikten sonra bardakta kalan ceviz içini de afiyetle yemeyi ihmal etmeyin tabii.

CEVİZ SUYU KULLANANLAR ANLATIYOR

Karın şişkinliği ve gaz problemim çözüldü.

Göbek eritmeye ve kilo vermeye başladım.Her hafta tartıda olumlu sonuçlar aldım.

Kolesterol değerlerim normale döndü. Düzenli olarak büyük tuvalete çıkmaya başladım.

Uzun süre tok hissedip aç kalmadan zayıfladım. Tatlı isteği ve aşırı iştahı yok ettim.

Troid değerlerimin normal döndüğünü gördüm. Basenimdeki yağların eridiğine şahit oldum. Yorgunluk, halsizlik ve sinirlilikten kurtuldum.

Ceviz suyunun zararları nelerdir? Ceviz alerji oluşturabilen bir besin olduğundan bazı bünyelerde ciltte kızarıklık, kaşıntı, lekelenme, şişkinlik gibi yan etkiler gösterebilir. Yüksek miktarda lif içerdiğinden fazla tüketmek ishale yol açabilir. Bazı bünyelerde baş ağrısı yapabilir.

Ceviz Suyu Diyeti Nasıl Yapılır?

Ceviz suyu diyeti için beslenme programına ek olarak ceviz suyu içmek gerekir.

Düzenli olarak ceviz suyu kürü yapmak konusunda sizi engelleyen bir sağlık sorununuz yoksa kilo vermenizi bu yolla hızlandırabilirsiniz.

Bitkilerle sağlık sorunlarına çözümler sunan İbrahim Saraçoğlu da, yayınlarıyla ceviz suyunun faydalarını onaylar. Cevizi suda bekleterek içmenin kötü kolesterolü düşürme, kan şekerini dengeleme ve sindirim konusunda düzenleyici olduğunu destekler. İbrahim Saraçoğlu’na göre de ceviz suyu zayıflamayı kolaylaştırır.

Cevizi tüm faydalarını bilmemize rağmen genellikle dönemsel tüketiriz.

Her gün tüketmeyi ihmal ettiğimiz yiyecekler arasındadır.

Ceviz suyunu diyetlerinizle birlikte kullanmak, cevizi ölçülü ve düzenli tüketmenizi sağlar.

Diyet yapmaya ara verseniz de ceviz suyu içmeye devam edin.

Böylece kan şekeri seviyeniz değişmez, tokluk hissiniz devam eder.

Bu da şeker ve işlenmiş gıdalara karşı daha az iştah duymanıza yardım eder.

Diyet yapmadığınız dönemde de kilo kontrolünüzü daha kolay sağlarsınız.

Zaylatma Etkili 3 Ceviz Suyu Tarifi

Ceviz suyunun bu kadar faydasını incelemişken en etkili ceviz suyu tariflerini aşağıda bulabilirsiniz. İsterseniz kolayca kilo verebilir, isterseniz uykunuzu düzenleyip sinirlerinizi yatıştırabilirsiniz. Daha sağlıklı bir yaşam için kolay hazırlanan bu tarifleri mutlaka denemelisiniz.

En Kolay Mucize! Şifalı Ceviz Suyu

Bu tarifle bir adet ceviz ve 1 bardak suyun mucizevi etkilere dönüşmesini görebilirsiniz. Yapımı kolay olsa da mucize gibi etkilere sahip. Şimdiden şifa olsun.

Ceviz Suyunun Faydaları Nelerdir?

Sağlığınızı korumak için hiçbir sorununuz olmasa da ceviz suyunu beslenmenize ekleyebilirsiniz. Birçok sağlık sorununu iyileştiren ceviz suyunun faydaları kısaca şöyle sıralanabilir:

Ceviz suyu kolesterol dengesini sağlar. Kötü kolesterol değerini düşürür.

Omega 3 açısından zengin olması nedeniyle sinir sistemini korur.

Damar tıkanıklığını önler ve kalp hastalıklarına karşı korur.

Yüksek protein içerdiği için tokluk hissi verir.

Yağ yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Sindirimi düzenler. Kabızlık sorununu iyileştirir.

Kan şekerini düzenler.

Karaciğerin sağlığını ve karaciğerden salgılanan hormonların düzenini korur.

Melanin hormonunun salgılanmasını sağlar. Uykusuzluğu giderir.

Beyin fonksiyonlarını olumlu etkiler. Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı korur.

Antioksidan içeriği ile toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır.

Ceviz yapraklarıyla hazırlanan ceviz suyu, beyaz saçları koyulaştırır.

Ceviz suyu faydaları saç ve cilt bakımında da kullanılır. Hem içerek tüketildiğinde hem de dışarıdan uygulandığında saçlara ve cilde parlaklık verir.