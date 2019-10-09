Ceviz ağacından düşen öğretmen öldü Ordu'nun Akkuş ilçesinde ceviz ağacından düşen öğretmen hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kemikgeriş Mahallesi'nde yaşayan Enver Kement (42), ceviz toplamak için ağaca çıktı. Kement'in dengesini kaybederek düştüğünü gören çevredekiler, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Kement'in öldüğünü belirledi. Ünye ilçesindeki bazı özel okullardaderslere girdiği öğrenilen Kement'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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