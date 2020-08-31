Çevir kelimesi en çok araştırılan kelimelerden bir tanesi. Çeviri denildiğinde akla para birimi çevirisi, ölçü çevirisi, uzaklık çevirisi ve döviz çevirisi geliyor. İnternet üzerinden yapılan çeviriler hayatlarımızı daha da kolaylaştırıyor. Uzun işlemler yaparak bir para birimini diğerini çevirmektense saniyeler içerisinde internette sonuca ulaşmak mümkün. Aynı şey tercümeler için de geçerli. İnternet sayesinde bilmediğiniz bir dildeki kelimeyi hızlıca çevirme olanağı bulabiliyorsunuz.

Çevir | Google translate

Vatandaşlar kelime, metin tercümeleri için sık sık internete “Translate” ifadesini yazıyor. Pek ço tercüme çeviri sitesi bulunuyor. Bunlardan birini kullanabileceğiniz gibi Google Translate üzerinden de tercüme yapmanız mümkün. Google translate üzerinden dünya üzerinde konuşulan neredeyse tüm dil ve lehçelere ulaşmanız mümkün. Telaffuz güçlüklerini gidermek için çeviri siteleri kelimelerin söylenişlerini de sesli olarak dinletebiliyor.

Yandex çeviri

Yandex arama motorlarından biri. Yandex kullanıcılarına çeviri hizmeti de sunuyor. Yandex üzerinden İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce başta olmak üzere pek çok dilde tercüme yapma imkanınız var.

İngilizce Türkçe çeviri | Türkçe İspanyolca çeviri

Dil öğrenmek isteyenler, kelime çevirisini unutanlar ve sosyal medyada yabancı kelimelerle paylaşım yapacak olanlar sık sık çeviri uygulamalarını kullanıyor. İngilizceden Türkçeye çeviri yapan pek çok internet sitesi ve uygulama bulunuyor. Çeviri yapacağınız siteyi seçmede önce güvenilir olup olmadığını araştırmanız da yarar var. Çünkü bazı sitelerde zararlı içerikler yer alabiliyor. İnternet siteleri ve uygulamalar onlarca dil ve lehçeden çeviri yapma imkanı sunuyor.

Tercüme et

Çeviri yap kadar en çok araştırılan kelimelerden biri de “tercüme”dir. Bur metni tercüme ederken internet siteleri ve uygulamalardan yararlanabilirsiniz. Ancak bu uygulamaları kullanırken dikkatli olmanız da yarar var. Kelimelerin çevirisini yapan bu siteler geniş metinlerde cümle hataları yapabiliyor. Bu sebeple çeviri yaparken dikkatli olmanız da yarar var.

Çeviri uygulaması indir

Sık sık çeviri yapanlar mobil cihazları için çeviri, tercüme uygulaması olup olmadığını araştırıyor. Play Store ve App Store’da pek çok ücretsiz çeviri uygulaması bulunuyor.

Döviz çevir

Çeviri kelimesi bir de döviz birimi çevirilerinde kullanılıyor. Döviz çevirilerini internet üzerinden yapabilirsiniz. Google’a dolar çevir, Euro çevir ifadelerini yazdığınızda karşınıza bir çeviri çıkacaktır. Ayrıca döviz çevirisi yapan onlarca site ve uygulama bulunuyor.

1 dolar kaç TL

Dolar çevirisi yapacaklar olanlar doların ne kadar olduğunu, 1 doların kaç Türk lirasına karşılık geleceğini araştırıyor. 31 Ağustos 2020’de 1 dolar 7,35 Türk lirasına karşılık geliyor.

100 dolar kaç lira

Pek çok kişi kağıdı kalemi eline alıp ya da hesap makinesini açıp kaç dolar kaç tl hesabı yapmaktansa internetten doğruca cevaba ulaşmak istiyor. 100 doların kaç lira yaptığı en çok merak edilip araştırılan ifadeler arasında bulunuyor. 31 Ağustos döviz kuru göz önünde bulundurulduğunda 100 dolar 735,19 TL’ye karşılık geliyor.

Dolar TL çevir

Dolar, Euro ya da farklı para birimlerini çevirmek için internette yayın yapan onlarca internet sitesi bulunuyor. Ayrıca döviz çevirisi yapan programlarda mevcut. Söz konusu programlara Play Store veya App Store’dan ulaşabilirsiniz.

Euro çeviri

Euro’nun kaç liraya denk geldiği merak ediliyor. Bunun için Google’a Euro çevir yazmanız yeterli olacaktır. Euro üzerinden Euro çeviri yapabilirsiniz. Ayrıca pek çok site ve uygulamadan da döviz çeviri yapabilirsiniz.

Uzunluk birimleri çeviri

Çeviri denildiğinde akıllara ölçü birimleri de geliyor. Uzunluk birimi çevirilerini internet üzerinden yapmanız mümkün. Pek çok sitede uzunluk çevirileri yapılabiliyor. Ancak bu siteleri kullanırken güvenli olup olmadığını araştırmanız tavsiye ediliyor.

Ölçü birimleri çeviri

Yemek yaparken, ev kiralarken, araba kullanırken kısacası hayatımınız her anında ölçü, uzunluk, ağırlık birimleri kullanılır. Söz konusu birimleri birbirine çevirmek istediğinizde ise yardımınıza çeviri siteleri yetişiyor.

Km çeviri

Km’den metreye çevir konusu sık sık araştırılıyor. Kilometreyi metreye çevirmek için matematik hesabı yapacağınız gibi çeviri sitelerinden saniyeler içerisinde sonuca ulaşabilirsiniz.