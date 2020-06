Çevik kuvvet polisi yeni normalleşmeye böyle hazırlandı

Zonguldak Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, çevik kuvvet polisini yeni normale hazırladıklarını açıkladı.

Drone görüntüsü ile genç polislerin sosyal mesafeli bir şekilde spor yapmasını sosyal medya hesabından paylaşan İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, şunları söyledi:

"Zonguldak polisi, yaza hazırlanıyor, Zonguldak polisi, şarka hazırlanıyor, Zonguldak polisi, yeni normale hazırlanıyor. ’Yerim dar’ demeden, bu şehrin imkanlarıyla, bu milletin çocuklarını zinde tutmaya ve her daim göreve hazırlamaya çalışıyoruz. Bu pazar günü bir çok polisimiz, Çevik kuvvetimiz, hep beraber sabah sporunu yaptılar. Sosyal mesafeye uygun, nefeslerimiz ve sağlığımız yerinde; her türlü göreve hazır olduklarını gösterdiler. Bu mücadelede bilim kurulunun her bir insanımıza önerdiği tutum davranış usullerini imkanlar ölçüsünde hayatımıza ikame etmeye çalışıyoruz. Korona ile ulusal mücadelede şehrimizin her bir köşesinde gece gündüz çalışan ve yeni normaller dolayısıyla çalışma konseptini değiştirdiğimiz arkadaşların bu günlere dair bir hatırası olsun istedik."