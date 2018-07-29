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Çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Kağıthane'de çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüs ile bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

29 Temmuz 2018 Pazar 11:14
Çevik kuvvet otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Kaza Kağıthane İmrahor Caddesindeki kavşakta 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre İmrahor Caddesi'nden, Sütlüce istikametine giden çevik kuvvet polislerini taşıyan 34 DT 9643 plakalı midibüs kavşakta Levent Beyazıt'ın kullandığı 34 TP 2236 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücü Levent Beyazıt eşi Sultan Beyazıt ile kızları Sahure, Sude ve Sultan Beyazıt yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 11:14
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