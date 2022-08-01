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Gündem Çevik Bir cezaevinden çıktı! Cezaevi önünde açıklama yaptı
Gündem

Çevik Bir cezaevinden çıktı! Cezaevi önünde açıklama yaptı

28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-08-01 22:07:00 - 2022-08-01 22:09:32
Çevik Bir cezaevinden çıktı! Cezaevi önünde açıklama yaptı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda "28 Şubat davası" olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021’de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri ‘demans’ hastası tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

“Böyle güzel şeylerin peşinde olun”

Cezaevi önüne gelen yakınları ile kısa bir süre sohbet eden Bir, tahliyenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi. Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, “Böyle güzel şeylerin her zaman peşinde olun. Teşekkür ederim” dedi. Kız kardeşi Güleren Bir Pişpişoğlu ise, “Keşke daha önce sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz” diye konuştu.

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