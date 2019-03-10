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Cevheri’nin seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Merkez Eyyübiye ilçesinde yaptığı seçim bürosu açılışı mitinge döndü.

10 Mart 2019 Pazar 19:40
Cevheri’nin seçim bürosu açılışı mitinge dönüştü

Saadet Partisi (SP) Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sabahattin Cevheri, Merkez Eyyübiye ilçesinde yaptığı seçim bürosu açılışı mitinge döndü.


Sizin paranızla size hizmet ettik


Cevheri ailesi olarak Şanlıurfa’ya ciddi hizmetler yaptıklarını belirten Cevheri, “1946’dan bu yana Cevherileri Ankara’ya taşıyan Urfalılara minnettarım. Allah hepinizden razı olsun. Aile büyüğüm Necmettin Cevheri döneminde sizler için yapılan hizmetler sizin paranızla yapıldı. Necmettin amcam sadece buna vesile oldu. Söz konusu Urfa olunca gerisi teferruattır” diye konuştu.


Necmettin Cevheri dönemindeki hizmetleri saydı


Şanlıurfa için Eski Adalet Bakanı Necmettin Cevheri, döneminde yapılan hizmetleri anlatan Sabahattin Cevheri, “Türkiye’nin Cumhuriyetten sonraki en büyük projesi olan GAP, Harran Üniversitesi, Stadyum, Uluslar Arası Havalimanı, 500 Yataklı Devlet Hastanesi bunların hepsini büyüğüm Necmettin Cevheri yaptı. Yine tekrar ediyorum sizin paranızla yaptı. O sadece vesile oldu” şeklinde konuştu.


Konuşmanın ardından seçim bürosunun açılışı gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 19:40
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