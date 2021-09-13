Cevher kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci kimdir?

MİT ve TSK’nın ortalaşa başarılı oprasyonları devama ediyor. Terör örgütü PKK’ya hem yurt içinde hem de yurt dışında darbe üsüne darbe vurulmaya devam ediliyor. MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

Terörist Mehmet Emin Ekinci kimdir?

15 Ağustos 1984 Şemdinli Eruh saldırısıyla bölücü terör örgütü ilk kalleş saldırısını düzenlemişti. Bu tarihte Abdullah Öcalan tarafından yönlendirilen ve başlarında Abdullah Ekinci, Mehmet Emin Taştan adlı iki teröristin bulunduğu örgüt mensupları, gece 21.30'da Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı ve İlçe Jandarma Bölük Komutanlığını hedef alarak buralara ateş açmışlardı.

Irak Gare'de terör örgütü HPG'nin sözde Dış İlişkiler Sorumlusu olarak faaliyet yürüten vatan haini terörist Cevher kod Mehmet Emin İkinci hedef alındı. Örgütün üst düzey yöneticilerinin irtibat ve intikallerini koordine eden Ekinci, 2021 yılında örgüt üst yönetiminin özel talimatıyla Gare bölgesinde görevlendirilmişti.

Terörist Mehmet Emin Ekinci, 2011 yılında Irak'a kaçarak örgütün kırsal kadrolarına katılım yaptı. Irak'ta bir süre sözde Zagros alanında faaliyet yürüttükten sonra, Kandil'de görevlendirilen Ekinci, burada uzun süre üst düzey örgüt mensuplarının yardımcılığını yaptı. Terörist Cevher Kod adlı Mehmet Emin Ekinci, örgüt yöneticilerinin irtibat ve intikallerinin durması nedeniyle sözde üst düzey terörist mensuplarının faaliyetlerine yeniden işlerlik kazandırması amacıyla özel olarak Gare'de görevlendirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde! Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, sığınaklarını yerle bir etmeye devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.