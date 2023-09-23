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Ekonomi Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı! Hedef 1.3 trilyon dolar
Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan ekonomi mesajı! Hedef 1.3 trilyon dolar

Yeniakit Publisher
2023-09-23 22:01:00 -

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomiye yönelik çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilk adımlarını enflasyonu düşürmek ve vatandaşın refahını artırmak için çalışmalarını yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 36. Ahilik Haftası Resmi Kutlama Töreni'ne katılmak üzere geldiği Kırşehir'de Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Kırşehir Valiliği'nde Vali Hüdayar Mete Buhara tarafından karşılanan Yılmaz, tören mangasını selamladı ve şeref defterini imzaladı.

Valilikte brifing alan Yılmaz, daha sonra AK Parti Kırşehir İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı Seher Ünsal ile görüştü ve partililerle bir araya geldi.

Ekonomideki hedefleri açıkladı

Burada yaptığı konuşmada ekonomik gidişata yönelik önemli mesajlar veren Cevdet Yılmaz ekonomik hedefleri tek tek açıkladı.
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"Bu yıl inşallah 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomiye ulaşacağız"

Milli gelirde bu yıl içerisinde 1 milyar dolar seviyesine çıkılacağını belirten Yılmaz şöyle konuştu:

Bağımsızlık tabi ki çok kıymetli bir şey. Bir ülkenin bağımsız olması, kendi iradesiyle hareket etmesi çok kıymetli. AK Parti döneminde kağıt üstünde değil, hem masada hem sahada bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana herkese gösterdik. Savunma sanayimizde, ekonomimizle, turizmimizle kurduğumuz ittifaklarla, ilişkilerle ihracatımızla, ticaretimizle, yatırımlarla birçok hamlelerle çok farklı bir noktaya geldik. Sadece bir tane rakam söyleyeyim size. 2002 yılında işbaşına geldiğimizde toplam ekonomik büyüklüğümüz 230 milyar dolar civarındaydı. Geçen yıl itibariyle 900 milyar doları aştık. Bu yıl inşallah 1 trilyon doların üzerinde bir ekonomiye ulaşacağız. Yeni bir orta vadeli program ilan ettik. Bununla da 2026'ya geldiğimizde 1.3 trilyon doların üstünde bir ekonomik büyüklüğe, 15 bin dolara yakın da bir kişi başına gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Bunları da Allah'ın izniyle başaracağız. Milletimizin desteğiyle, güveniyle başaracağız.

"Türkiye siyasi istikrarı ve güveni yakaladı"

Buradaki konuşmasında ekonomik istikrarın siyasi istikrara bağlı olduğunu ve dünyanın çok fırtınalı bir dönemden geçtiğini söyleyen Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

Özellikle bu tür dönemlerde siyasi liderlik, siyasi istikrar bir kat daha önem kazanır. Güçlü, tecrübeli, doğru yöneten liderleri olmayan bir takım ülkelerin ne hallere düştüğünü, çevremizden de dünyadan da çok açık görüyoruz. Allah'a şükür son 20 yılda AK Parti, Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Türkiye siyasi istikrarı ve güveni yakaladı.

"Hem masada hem sahada bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana gösterdik"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı bir ülke olarak yoluna devam ettiğini ve oyunları bozup kendi oyununu kurduğunu vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

Bir ülkenin bağımsız olması, kendi iradesiyle hareket etmesi çok kıymetli ve AK Parti döneminde kağıt üstünde değil hem masada hem sahada bağımsız Türkiye'yi dosta düşmana, herkese gösterdik. Savunma sanayimizle, ekonomimizle, turizmimizle, kurduğumuz ittifaklarla, ilişkilerle, ihracatımızla, ticaretimizle, yatırımlarla, birçok hamlelerle çok farklı bir noktaya geldik.

"Yerel seçimlerde güzel bir netice oluşturacağız"

Malazgirt, Çanakkale, Kurtuluş Savaşı ve Ahilik ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceklerinin altını çizen Yılmaz, parti yerel teşkilatının vatandaşın talep, beklenti ve umutlarını dinlemesi, Türkiye Yüzyılı'nı, tarihten geleceğe nasıl bir yol yürüdüklerini, değerlerini anlatması gerektiğini söyledi.

Yılmaz, AK Parti'nin özellikle kadın ve gençlerin partisi olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

Kadınlar ve gençler her zaman AK Parti'nin yanında oldular. Güç verdiler, destek oldular. Biz de eğitimden istihdama, karar alma süreçlerine varıncaya kadar her bir alanda kadınlarla ilgili çalışmalar yaptık. Onların daha ilerlemesi için gayret sarf ettik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Yerel seçimde de inşallah aynı zihniyetle devam edeceğiz. Kadınlar bir şeye karar verirlerse onu yaparlar, samimi bir şekilde gerçekleştirirler. Aynı şekilde gençlik kollarımız, ana kadememiz geçmişte görev yapmış ve değerli arkadaşlarımız hep birlikte mart ayında yapılacak yerel seçimlerde güzel bir neticeyi oluşturacağız. Cumhurbaşkanımız, genel merkezimiz, yine Cumhur İttifakımız olarak o günü hep birlikte kutlayacağız İnşallah.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan eşlik etti.

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