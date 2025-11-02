Cevdet Yılmaz: Enflasyon kararlılıkla düşüyor, hedefimiz 2027'de tek hane!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı televizyon programında ekonomi politikaları ve enflasyonla mücadele hedeflerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

ENFLASYONDA HEDEF VE REEL HAYAT UYUMU

Enflasyonla ilgili kararlı bir program uyguladıklarını belirten Yılmaz, düşüşün vatandaşlar tarafından ne zaman hissedileceği sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kademeli ama kararlı bir program uyguluyoruz. 1-3 aylık sapmalar olabilir ama hedefe mutlaka ulaşırız.”

Yılmaz, temel mallarda fiyatların daha hızlı dengelendiğini, ancak kira ve eğitim gibi hizmet enflasyonunun geriden geldiğini ifade etti.

Gıda fiyatlarındaki dalgalanmada kuraklık ve donun etkili olduğunu, ayrıca fırsatçılıkla mücadele edildiğini belirtti.

EKONOMİNİN ÜÇ AYAKLI STRATEJİSİ

Ekonomi politikalarının üç temel üzerine kurulduğunu vurgulayan Yılmaz, deprem harcamalarına rağmen mali disiplinin bozulmadığını söyledi:

Para Politikası

Mali Disiplin (90 milyar dolarlık deprem harcamasına rağmen sürdürüldü)

Yapısal Reformlar

TÜRKİYE'DEN KÜRESEL BÜYÜME REKORU

Küresel belirsizliklere rağmen Türkiye'nin güçlü durduğunu kaydeden Yılmaz, "Pandemiden bu yana dünya yüzde 15 büyüdü, Türkiye yüzde 30 büyüdü" dedi.

2025'te Türkiye'nin ilk kez Dünya Bankası'nın yüksek gelirli ülkeler sınıfına gireceğini açıkladı.

Yılmaz ayrıca, milli gelir içinde emeğin payının yükseldiğini (%39'dan %35,9'a, tarihin en yüksek seviyeleri) ve büyüme stratejisinin tüketim yerine yatırım odaklı bir model üzerine kurulduğunu sözlerine ekledi.