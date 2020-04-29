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Spor

Cevdet Ünüvar'dan bomba iddia: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Alex de Souza

Spor yorumcusu Cevdet Ünüvar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Alex de Souza sportif direktörün ise Emre Belözoğlu olacağını öne sürdü.

2020-04-29 23:15:00 - 2020-04-29 23:18:33
Cevdet Ünüvar'dan bomba iddia: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Alex de Souza

Spor yorumcusu Cevdet Ünüvar sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

Cevdet Ünüvar yaptığı paylaşımda, ''Alex de Souza’nın yeni sezonda Fenerbahçe’de takımın başında teknik direktör olması, Emre Belözoğlu’nun da antrenörlük belgesini tamamlayıncaya kadar sportif direktörlük görevinde olacağı netleşti'' şeklinde bir paylaşımda bulundu.

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