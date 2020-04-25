Son günlerde internette Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca'nın koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü yönünde iddialar yer aldı. Bu gelişmeyle pek çok kişi “Cevat Akşitin sağlık durumu nasıl?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Cevat Akşit’in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca korona mı oldu?

Prof. Dr. Cevat Akşit Hoca'nın kurucusu olduğu GAYE Vakfı sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca efendinin sağlığı yerindedir. Hocaefendi her gün 19:00'da Youtube kanalında canlı yayında Hadis Dersi yapmaktadır.

Bu gece 02:45'te Kanal 7'de Mustafa Karataş ile Sahur Vakti programının evinden canlı yayın konuğu olmuştur. Bu tür asılsız paylaşımlar Hoca efendiyi ve ailesini son derece üzmektedir. GAYE Vakfimız’ın tek gerçek ve resmi sosyal medya hesabı bu sayfadır. Paylaşılan asılsız haberlere itibar etmeyelim. Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hoca efendi adına açılmış diğer hesapları şikayet edelim. İznimiz olmadan gerçek dışı haberler paylaşılan bu hesaplar ile ilgili de hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.