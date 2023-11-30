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Siyaset Cevap ver Karamollaoğlu! ‘Ey terörist Hamas’ diyenlere sözünüz yok mu?
Siyaset

Cevap ver Karamollaoğlu! ‘Ey terörist Hamas’ diyenlere sözünüz yok mu?

Yeniakit Publisher
2023-11-30 14:13:00 - 2023-11-30 14:16:51

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Ben şimdi Temel Karamollaoğlu’na soruyorum, siz kürsüye çıkıp, 'Ey İsrail' diyenlere laf söylüyorsunuz, peki, 'Ey Hamas' diyenlere söyleyecek bir sözünüz yok mu? 'Ey terörist Hamas' diyenlerle kol kola giriyorsunuz. Ben size ne diyeyim şimdi? Saadet Partisi olarak, sizin Hamas’a terör örgütü diyenlerle nasıl bir işbirliğiniz olabilir?" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail politikasını eleştirdi, “Kürsüden Ey İsrail demekle sorunların hallolmayacağını” savundu. Ancak Karamollaoğlu’nun Filistinlileri terörist ilan eden ortaklarına laf söylememesi dikkatlerden kaçmadı!..

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Karamollaoğlu’nun ikiyüzlü siyaseti de masaya yatırıldı.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

Evet, kürsüye çıkmakla olmuyor, katılıyorum. Peki kürsüye çıkıp, “Hamas teröristtir” demekle oluyor mu, bunu soruyorum Temel Karamollaoğlu’na. Bunu hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel tekrarladı, hem de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu sözleri sarf etti. CHP ve İYİ Parti genel başkanları buluştu bugün tekrar ittifak yapmak üzere.

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Ben şimdi Temel Karamollaoğlu’na soruyorum, siz kürsüye çıkıp, “Ey İsrail” diyenlere laf söylüyorsunuz, peki, “Ey Hamas” diyenlere söyleyecek bir sözünüz yok mu? “Ey terörist Hamas” diyenlerle kol kola giriyorsunuz. Ben size ne diyeyim şimdi? Saadet Partisi olarak, sizin Hamas’a terör örgütü diyenlerle nasıl bir işbirliğiniz olabilir?

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