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Cevahiroğlu SANKON Başkanlığına aday oldu

Türkiye’nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 18 Ağustos da olağanüstü genel kurulunu yapacak.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:13
Cevahiroğlu SANKON Başkanlığına aday oldu

Türkiye’nin önemli uluslararası ekonomik sivil toplum kuruluşlarından birisi olan Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) 18 Ağustos da olağanüstü genel kurulunu yapacak. Genel kurulda SANKON İcra Kurulu Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun aday olacağı öğrenildi.


Genel Merkezi Ankara’da olan ve birçok Arap, Afrika ve Orta Asya Türk devletleri ile Balkan Devletler Avrupa Birliği devletlerinin başkentlerinde temsilcilikleri olan SANKON 18 Ağustos da olağanüstü genel kurula gidiyor. Arap ve Afrika Birlikleri ile TÜRKSOY gibi küresel organizasyonların Türkiye’deki stratejik ortaklarından olan SANKON, Türkiye ve dünya devletleri arasında ekonomik işbirliği anlaşmaları yaparak Türkiye ve dünya ekonomisine sağladığı büyük katkılar ile de biliniyor.


Genel kurulda Atasoy’un aday olmayacağı öğrenildi.


SANKON Konya İl Başkanı Orhan Beşiktepe’nin genel kurul ile ilgili bir açıklama yaparak, bir haftadan bu yana Türkiye’deki bütün teşkilatlar ile çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve tek bir aday ile genel kurula gitmeye karar verdiklerini ifade etti. Beşiktepe, aday olarak ise SANKON İcra Kurulu Başkanı Ferudun Cevahiroğlu’nun gösterileceğini kaydetti. Beşiktepe, SANKON’a bağlı şirket yöneticilerinin Cevahiroğlu’na olan güvenlerinin tam olduğunu da sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:13
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