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Dünya Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor
Dünya

Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in Türkiye’yi ziyaret edeceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 23:35:00 -
Cevad Zarif, Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in yarın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 19 Mart 2021 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir” denildi.

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