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Spor CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu
Spor

CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 15:24:25 -
CEV Şampiyonlar Ligi gruplarında Türk takımlarının rakipleri belli oldu

İSTANBUL (AA) - 2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Türk takımlarının gruplarındaki rakipler belli oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi 4. etap (grup aşaması) kuraları Lüksemburg'daki Avrupa Yayın Merkezi'nde çekildi.

Kurada, Türk takımlarından kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı VitrA ve VakıfBank, erkeklerde ise Arkas Spor ile Fenerbahçe HDI Sigorta'nın rakipleri belirlendi.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet B Grubu'nda A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), VB Nantes (Fransa) ve Uralochka-NTMK (Rusya) ile eşleşirken, C Grubu'nda yer alan VakıfBank, ASPTT Mulhouse (Fransa), Maritza (Bulgaristan) ve elemelerden gelecek takım ile, D Grubu'na düşen Eczacıbaşı VitrA ise Lokomotiv Kaliningrad (Rusya), LP Salo (Finlandiya) ve elemelerden gelecek rakip ile karşılaşacak.

Erkeklerde Fenerbahçe HDI Sigorta, A Grubu'nda Grupa Azoty Chemik (Polonya), Lindemans AALST (Belçika) ve PGE Skra (Polonya) ile mücadele edecek. Arkas Spor ise Cucine Lube Civitanova (İtalya), Tours (Fransa) ve Sir Colussi Sicoma (İtalya) ile B Grubu'nda karşı karşıya gelecek.

CEV Şampiyonlar Ligi 2021 sezonunda erkeklerde 36 (18 takım seri başı, 18 takım ön eleme), kadınlarda ise 29 (17 takım seri başı, 12 takım ön eleme) takım mücadele edecek.

Takımlar grup aşamasında dörderli olmak üzere beş gruba ayrılacak. Grup aşamasının ardından 5 grup birincisi ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek.

Kadınlarda grup maçları, 10 Kasım-9 Şubat, erkeklerde ise 17 Kasım-10 Şubat tarihlerinde oynanacak.

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