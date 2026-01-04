  • İSTANBUL
Gündem Çetelere ve suç örgütlerine "silah" darbesi! 14 ilde dev operasyon: Yüzlerce silah ele geçirildi, suç yuvaları tek tek deşifre edildi!
Çetelere ve suç örgütlerine "silah" darbesi! 14 ilde dev operasyon: Yüzlerce silah ele geçirildi, suç yuvaları tek tek deşifre edildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2026 yılının ilk büyük güvenlik operasyonlarından birinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Son iki hafta içerisinde Jandarma ekipleri tarafından 14 il merkezli olarak gerçekleştirilen "Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı" operasyonlarında, organize suç örgütlerine ve çetelere lojistik sağlayan şebekelere ağır darbe indirildi. İstanbul'dan Diyarbakır'a, İzmir'den Hakkari'ye kadar geniş bir coğrafyada eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, adeta bir cephanelik ele geçirilirken 4 adet yasa dışı silah imalathanesi de yerle bir edildi.

 

Operasyonların bilançosu ise mücadelenin kararlılığını gözler önüne serdi: Jandarma ekipleri; 398 adet ruhsatsız tabanca, 175 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet uzun namlulu tüfeği piyasaya sürülmeden yakaladı. Toplam 202 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlar sayesinde, ruhsatsız silahlarla işlenebilecek potansiyel suçların önüne geçildiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıran çetelere silah temin edilmesini engelledik" dedi. İstanbul, Antalya, Adana ve Konya gibi stratejik illerde yoğunlaşan baskınlarla, suç örgütlerinin silah ikmal hatları büyük ölçüde kesildi. Bakan Yerlikaya, huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların kesintisiz süreceği mesajını verdi.

