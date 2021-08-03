Cesur pilot canını hiçe saydı! İnsanları korumak için alevlerin içine daldı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan yangın devam ederken cesur bir yangın söndürme uçağı pilotunun yerleşim yerlerine ilerleyen yangına müdahale ederken alçalarak alevlerin içine dalması görüntülendi.
Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan yangın devam ederken cesur bir yangın söndürme uçağı pilotunun yerleşim yerlerine ilerleyen yangına müdahale ediş tarzı büyük takdir topladı.
Bir vatandaşın kaydettiği görüntülerde cesur yangın pilotu canını hiçe sayarak alevlerin arasına dalarak duman içinde yok oldu. Çevrede evleri bulunan vatandaşlar ise pilota dua etti.