Cesur annelerden ‘Barış Pınarı’na destek

Hasan Türkmen Ankara

Evlatları HDP aracılığıyla dağa kaçırılan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak için 44 gündür HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde nöbet tutarken HDP’liler, anneleri Barış Pınarı Harekatı üzerinden kışkırtmaya çalışıyor.

“Önce vatanımız önce Mehmetçiğimiz”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sınırdaki terör koridorunu kırmak ve Türkiye’deki Suriyeli göçmenlere güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik başlattıkları Barış Pınarı Harekatı, terör sevicileri rahatsız etti. Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP, Barış Pınarı Harekatı üzerinden Diyarbakır’da 44 gündür evlat nöbeti tutan acılı anneleri hedef aldı.

Diyarbakır annelerini korkutmak ve eylemden vazgeçirmek isteyen HDP’liler, nöbet tutan annelere, kaçırılan çocuklarının Suriye’de öleceklerini söyleyerek kışkırtmaya çalışıyor. HDP’lilerin bu yalanlarına itibar etmeyerek evlatları için başlattıkları nöbetten vazgeçmeyeceklerini ifade eden aileler, “Bizim önceliğimiz vatanımız, Mehmetçiğimizdir” diyerek, bir kez daha HDP’ye darbe vurdular.

“Anneler HDP’nin yalanlarına kulak asmıyor”

Öte yandan; evlat nöbetinin ilk gününden beri Diyarbakır annelerinin sesini duyurmaya çalışan Diyarbakır İnanç ve Özgürlük Platformu Başkanı İbrahim Gökdemir, Akit’e yaptığı açıklamada, “Anneler HDP’lilerin kışkırtmalarıyla, çocukları için endişelendiler. Ancak buna rağmen ‘Vatanımızı bölemezler’ diyerek Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklerimiz için dua ediyorlar. Buradaki bazı ailelerin çocukları daha önce kaçırılarak Kobani’ye götürüldüğü belirtilmişti. Barış Pınarı Harekatı üzerinden de HDP’liler çeşitli yalanlarla anneleri korkutmaya çalışıyorlar. Ama anneler Türk bayrakları açarak, ‘Mehmetçiğin yanındayız’ dedi. Annelerin tek derdi var. Çocuklarına kavuşmak. Kavuşmadan da bir yere gitmeyecekler” ifadelerini kullandı.