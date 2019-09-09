Çeştepe Futbol Sahası hizmete açılacak

Çeştepe Futbol Sahası Efeler Belediyesi tarafından halkın kullanımına açılacak.

Mülkiyet hakkı Efeler Belediyesi’ne ait olan fakat Çeştepe Belediyesi tarafından 1996 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne 49 yıl müddetle intifa (kullanım) hakkı verilen alan Efeler Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda alınan karar ile iptal edildi.

Aydın Efeler İlçesi Çeştepe Mahallesi Acıkuyu Mevkii’nde bulunan ve 16 bin metrekarelik alana sahip Çeştepe Futbol Sahası aradan geçen 23 yılda müdürlüğün alanda herhangi bir yatırım yapmaması ve faaliyet gerçekleştirmemesinden dolayı mezbelelik bir hale dönüştü. Efeler Belediye’sinden futbol sahası ile ilgili talepte bulunan vatandaşlar, alanın çocukları için tehlike oluşturduğunu ve bir an önce kötü görünümünün iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Efeler Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda kararı alınan Çeştepe Futbol Sahası kısa süre içerisinde yeni görünümüne kavuşacak. Öncelik olarak atıl durumda kalan mezbelelik alan temizlik çalışmaları ile kısa süreliğine toparlanacak. Ardından Efeler Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan proje ile birlikte, Çeştepe Mahallesi 23 yıl sonra yeni sosyal alanına kavuşacak.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Çeştepe Futbol Sahası yıllardır mezbelelik bir hâldeydi. Alanın onlarca yıl bu durumda kalmış olması çok üzücü. Çünkü küçük bir alandan bahsetmiyoruz. Bu kadar zaman içerisinde defalarca hayata geçirilebilecek projeler geliştirilebilirdi. Şimdi, Efeler Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Halkımızın istek ve taleplerini dikkate alarak, alanı mezbelelik hâlinden kurtaracak ve vatandaşlarımızın kullanımına kısa sürede açacağız” dedi.