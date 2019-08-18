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Çeşme’nin Kurban Bayramı’ndaki asayiş raporu açıklandı

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, yoğun geçen Kurban Bayramı dönemine ait asayiş raporunu açıklayarak, "Aldığımız sıkı önlemler sayesinde olabilecek birçok suç engellenmiş, vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapmaları sağlanmıştır" dedi.

18 Ağustos 2019 Pazar 10:32
Çeşme’nin Kurban Bayramı’ndaki asayiş raporu açıklandı

Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, yoğun geçen Kurban Bayramı dönemine ait asayiş raporunu açıklayarak, "Aldığımız sıkı önlemler sayesinde olabilecek birçok suç engellenmiş, vatandaşların huzur ve güven içinde tatil yapmaları sağlanmıştır" dedi.


Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, emniyet teşkilatının birim amirlerinin de katıldığı bir basın düzenleyerek, Çeşme’nin Kurban Bayramı tatilindeki asayiş raporunu açıkladı. Kurban Bayramı’nın 2. ve 3. günlerinde Çeşme’yi ziyaret eden kişi sayısının 1 milyona yaklaştığını, diğer günlerde de 600 ile 800 bin arasında tatilcinin Çeşme’ye geldiğini açıklayan Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, emniyet teşkilatının vatandaşların huzur ve güvenini sağlamak için gece gündüz çalıştığını ifade etti.



10 bin 314 kişinin GBT sorgulaması yapıldı


Çeşme Emniyet Müdürlüğü olarak İzmir Emniyet Müdürlüğünden gelen takviye kuvvetlerle birlikte, yaz başından beri kontrollerin devam ettiğini vurgulayan Alev, bu kapsamda Kurban Bayramı çerçevesinde, 9 ile 15 Ağustos tarihleri arasında Çeşme’deki asayiş konusunda bilgi vereceğini belirterek, "Bilindiği gibi ilçemize giriş yapılan eski İzmir yolundaki 35 noktamız ve Alaçatı ile Çeşme otoban gişeleri ve buralarda oluşturduğumuz polis kontrol noktamız var. Bu kontrol noktalarında polislerimiz, 9-15 Ağustos tarihleri arasında, toplam 10 bin 314 kişiyi GBT sorgulamasından geçirdiler. Bu sorgulama sırasında 89 aranan şahıs yakalandı. Bu yakalanan kişilerin bir kısmı idari suçlardan, bir kısmı da adli suçlardan aranıyorlardı" diye konuştu.



110 bin 60 araç giriş yaptı


9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında, Çeşme’ye 110 bin 60 aracın girdiğini ve 101 bin 322 aracın da çıkış yaptığını söyleyen Alev, "Kontrol edilen araç sayısı 3 bin 27, bunların içinden de bin 268 araca toplam 528 bin 368 lira trafik cezası kesildi. Bu süre içerisinde 41 araç trafikten men edilirken, korsan taşımacılık yapan 14 araca da işlem yapıldı" diye belirtti.



Korsan otoparklara işlem yapıldı


Kurban Bayramı tatili süresince korsan otoparkçılık ile de mücadele ettiklerini ifade eden Alev, "Ruhsatsız 11 korsan otopark hakkında işlem uygulanırken, 27 kişi korsan otoparkçılıktan, 14 kişiye de deynekçilikten işlem yapıldı. Ayrıca uyuşturucu kullandığı için 23 kişiye, dolandırıcılık suçundan dört kişiye, iş yerinden hırsızlık yapan beş kişiye de işlem yapıldı" diye konuştu.



269 iş yeri kontrol edildi, 24’üne cezai işlem uygulandı


İzmir’den gelen takviye ekipler ve Çeşme’deki polis amirlerinin ve polislerin de katılımıyla iş yerleri kontrollerinin de gerçekleştirildiğini vurgulayan Alev, "Söz konusu süre içerisinde, toplam 269 iş yeri ve eğlence mekanı kontrol edildi, bunlardan 24 tanesine cezai işlem uygulandı" bilgisini verdi.



Silah ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi


Çeşitli aramalar sırasında ele geçirilenler hakkında da bilgi veren Alev, "Dört ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, bir kesici delici alet, 47 fişek aramalar sırasında ele geçirildi. Ayrıca narkotik ekiplerimizin yaptıkları kontroller sırasında da 2,73 gram kokain, 67,86 gram esrar, 14 kök kenevir bitkisi ve 53 adet de eksstasy ele geçirildi" ifadelerini kullandı.



"Tam kadro çalışarak, birçok suçu engelledik"


Çeşme Emniyet Müdürü Gürcan Alev, açıklamalarını şöyle tamamladı:


"Ekiplerimiz, 24 saat boyunca ilçemizin giriş ve çıkışlarında ve tüm umuma açık yerlerde denetimlerini sürdürdü. Asayiş, trafik, KOM, narkotik, karakol, devriye ekiplerimizle tam kadro olarak hiç izin kullanmadan çalıştık. Bayram boyunca tüm Çeşme polislerinin izinleri iptal edilmişti. Tam kadro çalışarak birçok suçu engelledik. İlçemizde bayram süresince asayişe müessir hiçbir asayiş olayı ya da terör olayı yaşanmadı. Bunda da mesai arkadaşlarımın payı büyük."

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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