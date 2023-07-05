  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Çeşme'den gelen adisyon görenleri şok etti! 'İsraf bu kadar da olamaz' dedirtti
Ekonomi

Çeşme'den gelen adisyon görenleri şok etti! 'İsraf bu kadar da olamaz' dedirtti

Yeniakit Publisher
2023-07-05 23:51:00 -
Çeşme'den gelen adisyon görenleri şok etti! 'İsraf bu kadar da olamaz' dedirtti

Yaz aylarının gelmesiyle tatil mekanlarından gelen adisyonlar sosyal medyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

Yaz ayı geldiği andan itibaren tatil mekanların fiyatları ve adisyonlar sosyal medyada gündem olmaya başladı.

Kısa bir süre önce Bodrum'da 27 bin TL'lik adisyon herkesi şok ederken yeni adisyonların fotoğrafları da gelmeye başladı.

Fiyatların daha da arttığı bu günlerde bir işletmenin adisyonu herkesi şaşırttı.

Çeşme Alaçatı'da bulunan bir mekanın 87 bin 900 liralık adisyonu, herkesi şaşkına çevirirken sosyal medyada bu yapılanın israf olduğu görüşünde birleşildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

osman

Allah bildigi gibi yapsin hepsini adamlar raki icmisler haram yemisler sonra reyiz suclu ulan serefsizler siz Allah'in emirlerine uydunuz da enflasyon neden artti ???
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23