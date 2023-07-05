Çeşme'den gelen adisyon görenleri şok etti! 'İsraf bu kadar da olamaz' dedirtti
Yaz aylarının gelmesiyle tatil mekanlarından gelen adisyonlar sosyal medyanın gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Yaz ayı geldiği andan itibaren tatil mekanların fiyatları ve adisyonlar sosyal medyada gündem olmaya başladı.
Kısa bir süre önce Bodrum'da 27 bin TL'lik adisyon herkesi şok ederken yeni adisyonların fotoğrafları da gelmeye başladı.
Fiyatların daha da arttığı bu günlerde bir işletmenin adisyonu herkesi şaşırttı.
Çeşme Alaçatı'da bulunan bir mekanın 87 bin 900 liralık adisyonu, herkesi şaşkına çevirirken sosyal medyada bu yapılanın israf olduğu görüşünde birleşildi.