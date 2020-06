Çeşme’de tatil bir başka güzel sosyal mesafeli tatil keyfi başladı

Akit Ekonomi

Coronavirüs nedeni ile alınan tedbirleri merak eden tatilciler, “Otelinizde Coronavirüse özel sağlık ve hijyen önlemleri artırıldı mı” sorusunu sormaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu önlemleri alan tesisler; bu nedenle tercih sebebi oluyor.

Bu yıl tatil daha değerli

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs, alınan tedbirlerle gücünü tamamen kaybediyor. Bu yaz tatil yapacaklar için tedbirlerini alan turizm tesisleri ise hijyen ve sağlık kurallarını elden bırakmıyor. Misafirlerin ortak kullandıkları alanlarda, restoranlarda, odalarda sürekli olarak dezenfeksiyon işlemi uygulayan tesisler misafirler tarafından “Bu yıl gidilecek otel” arayışında etkili oluyor. Club Familia Tatil Köyü de aldığı önlemlerle dikkat çekiyor. İzmir Çeşme’de bulunan Club FamiliaTatil Köyü, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tüm tedbirleri misafirlerine sunuyor. Otele gelen her kişi ateşi ölçülerek kayıt altına alınıyor. Kolonya ve dezenfektanlarla karşılanan misafirler, tesiste sosyal mesafeyi koruyarak normalleşme dönemindeki tatillerine devam ediyor. Her gün dezenfeksiyon yapılan odalar,aynı zamanda her gün havalandırılıyor. Otelin bir çok köşesinde bulunan el dezenfektanları ve kolonyalara rahatlıkla ulaşan misafirler; restoranda yemek yerken, yeşillikler içerisindeki çay bahçesinde çayını, kahvesini içerken, deniz ve havuza girerken sosyal mesafe kuralına uygun olarak tatilini yapıyor.

Bugün kapılarını açıyor

Club Familia Çeşme Otel Genel Müdürü Nurullah Ünal, oteldeki tüm coronavirüs önlemlerini aldıklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Misafirlerimizi 10 Haziran’dan itibaren otelimize kabul etmeye başlıyoruz. Bakanlıklarımızın belirlediği genelgelere göre hazırlıklarımızı ve planlamalarımızı yaptık. Kapılarımızı açıyoruz, misafirlerimizi artık otelimizde konaklatmaya başlatıyoruz. Otel girişinden itibaren misafirlerimize sosyal mesafeyi hatırlatacak etiketlerimiz var. Personellerimiz kapı girişinde misafirlerimizi karşılıyor; ateşlerini ölçerek kayıt altına alıyor. Maske ve eldiven isteyen misafirlerimize bu koruyucu ekipmanlar hediye edilirken otelin hemen hemen her köşesinde bulunan sensorlu dezenfekte makinelerimizle herkes ellerini dezenfekte ediyor. Mesafe önlemleri alınan resepsiyonda giriş işlemeleri yapılan misafirlerimiz önceden temizliği; (ULV cihazları) ile dezenfeksiyon işlemi yapılmış ve havalandırılmış odasına yerleştiriliyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanan restoranımızda misafirlerimiz, Türk ve dünya mutfağının eşsiz lezzetlerini yine açık büfe olarak ancak sunumu personellerimiz tarafından yapılacak şekilde tadabilecekler. Havuz kenarları ve plajlarımızda sosyal mesafe kuralı olan 1,5 metre kuralına uygun olarak yerleştirilen şezlonglarımızda güneşin, denizin ve havuzun tadını çıkaran konuklarımız, yeşilin birçok tonunun buluştuğu çay bahçemizde çay ve kahvelerini yudumlayarak tatilin keyfini çıkaracaklar.”

Genelgelere uyuyoruz

“Gün içerisinde yapılacak aktivitelerde grup yarışması yerine daha çok ferdi yarışma ve aktivitelerle misafirler sosyal mesafe kuralına göre yarışacak ve eğlenecekler” diyen Ünal, “Tabi ki küçük misafirlerimizin de eğlencesi ve memnuniyetini önemsiyoruz. Çocuk misafirlerimiz Mini Club animatörlerimiz tarafından kapalı alandan daha ziyade açık alanda sosyal mesafeye göre hazırlanmış masalarda değişik aktiviteler ile eğlenceli bir tatil imkanı bulacaklar. Gün içerisinde eğlenen misafirlerimiz; yine akşamları canlı müzik, tasavvuf müziği dinletisi, açık hava sinema gösterimi, parodi skeçlerle eğlencenin tadına varıyor. Bakanlıklar tarafından yayınlanan genelgeler ve Dünya Sağlık Örgütü’nün tavsiye ettiği önlemler doğrultusunda tüm hazırlıklarımızı yaptık ve tüm misafirlerimizi güven içerisinde eğlenecekleri ve keyifli bir tatil yapacakları Club Familia Çeşme’ye bekliyoruz” diye konuştu.