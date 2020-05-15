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Çeşme’de kısıtlama öncesi deniz keyfi

Covid-19 virüsü salgını önlemleri çerçevesinde bu gece saat 00.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 21:27:17 -
Çeşme’de kısıtlama öncesi deniz keyfi

Covid-19 virüsü salgını önlemleri çerçevesinde bu gece saat 00.00’da başlayacak olan ve 19 Mayıs’ta saat 24.00’de sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, sıcak havadan bunalan vatandaşlar kendilerini denize attı.



4 günlük sokağa çıkma yasağını Çeşme’deki yazlık evlerinde geçirmek isteyen çok sayıda yazlıkçı Çeşme’ye geldi. Hava sıcaklığının 36-37 derecelere varması üzerine bunalan yazlıkçılar, Çeşme Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıldan beri ücretsiz olarak hizmet veren, kumu ve denizinin temizliğiyle ünlü Ilıca Plajı’na akın etti. Sokağa çıkma yasağının başlamasına saatler kala plaja gelen vatandaşlar, güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Sokağa çıkma yasağını yazlık evinde geçirmek üzere ailesiyle Çeşme’ye gelen Münip Efe, bir taraftan güneşlenirken, bir taraftan da arkadaşıyla tavla oynadı. Ailece Çeşme’ye gelen Güçlü Gökberk ve Arda Meriç de, Çeşme’yi çok sevdiklerini, kısıtlama öncesi, serinlemek ve güzel saatler geçirmek için plaja geldiklerini söyledi.

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