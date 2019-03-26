Çeşme’de kalamarlara yapay yuva

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlatmış olduğu “Kalamar Projesi” kapsamında Çeşme Marina, denize kalamar yuvası bırakmaya devam ediyor.

Pilot çalışma kapsamında Çeşme Marina, kendi çalışanları tarafından hazırlanmış olan iki kalamar yuvasını aralık ayında marina trafiğinden etkilenmeyecek bir yere bırakmıştı. Bu yuvaların kontrolleri devam ederken, marina, yeni yuvalar ile projeye destek vermeye devam ediyor.

Çeşme Marina çalışanları tarafından hazırlanmış olan 2 yeni yuva daha dalış alanına bırakıldı. Üstlerinin kalamar yumurtaları ile dolması beklenen bu yuvalar, bu bölgede dalış yapanlar tarafından da izlenebilecek.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, “Çevreci marina kimliğimizin çerçevesinde, hem denizlerimizi hem de denizde yaşayan canlıları korumak ve çoğaltmak bizim görevimiz. Derin Doğa Dalış Merkezi ile yapmış olduğumuz bu ortak çalışma, bizi de Erdinç Ergün Beyleri de çok heyecanlandırdı. Bundan sonra kendileri ile bu tarz projelerde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.