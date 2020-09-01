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Aktüel Çeşme'de jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı
Aktüel

Çeşme'de jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ zanlısı 3 eski asker yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 17:45:00 -
Çeşme'de jet ski ile Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 3 eski asker yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde satın aldıkları jet ski ile Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya çalışan Fetö Terör Örgütü'nden şüphelenilen üç eski asker yakalandı.

Alınan bilgiye göre Ege Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesine bağlı Pırlanta Plajı açıklarında yaptıkları jet ski ile Sakız Adası'na kaçmaya çalışan şüphelileri tespit etti. Sahil güvenlik ekipleri tarafından durdurulan ve kıyıya getirilen 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerine teslim edildi.

Soruşturmada eski teğmen T.K. ve eski astsubay E.S. ve H.B. olduğu bulundu.

Şüphelilerin deniz yoluyla yurt dışına kaçmak için İstanbul'dan İzmir'e geldiği, buradan jet ski satın aldığı ve Çeşme'nin yanı sıra Selçuk ve Dikili ilçelerinde keşifler yaptığı anlaşıldı.

Jandarma teşkilatındaki eylemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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