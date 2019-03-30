Çeşme’de 109 sandıkta, 33 bin 778 seçmen oy kullanacak

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için yarın sandığa gidiyor. Yerel seçimde Çeşme’nin mahallerindeki 109 sandıkta, 33 bin 778 seçmen oy kullanacak.

Çeşme’de Belediye Başkanlığı seçimine katılacak siyasi partiler ile adayları ve bağımsız adayları olarak Bağımsız Türkiye Partisi - Orçun Baysal, Cumhuriyet Halk Partisi - Muammer Ekrem Oran, Demokrat Parti - Cihan Köseoğlu, Demokratik Sol Parti - Ufuk Çankaya, Milliyetçi Hareket Partisi - Mustafa Cenger, Saadet Partisi - Ahmet Kapçı, Türkiye Komünist Partisi - Serhat Göktoğan, Vatan Partisi - Hakan Hulki Ortabaş, Bağımsız Aday - Esen Fatma Kabadayı Whiting, Bağımsız Aday - Alp Çatıkkaş yer alıyor.

Belediye Meclisi seçimlerine katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar olarak ise Bağımsız Türkiye Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi. Bağımsız adaylar; Gülay Güneş, Gökçe Döşemeciler, Cemil Baysın, Mehmet Karakurt bulunuyor.

Ayrıca Çeşme’nin 25 mahallesinden de çok sayıda muhtar adayının seçimlere katılması bekleniyor.