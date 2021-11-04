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Kadın - Aile Çeşm-i Cihan Sivrihisar Yöresel Lezzetleri
Kadın - Aile

Çeşm-i Cihan Sivrihisar Yöresel Lezzetleri

Yöresel lezzetlerin hazırladığı yemek salonunda; bamya çorbası, kelem dolması, yaprak sarma, su böreği, baklava ve höşmerim gibi yiyecekler yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 10:18:00 -
Çeşm-i Cihan Sivrihisar Yöresel Lezzetleri

Sivrihisar’ın yöresel lezzetleri kadınların elinden hazırlanıyor

- Hem kadınlara istihdam sağlanıyor, hem de ilçeye gelen ziyaretçiler yöresel tatlara rahatlıkla ulaşabiliyor
- 'Çeşm-i Cihan Sivrihisar Yöresel Lezzetleri’ salonu görevlisi Şirin Çakar:
- “Başkan Yüzügüllü'nün verdiği destekle neredeyse ilçedeki bütün kadınlar bir meslek dalında yer almak istiyor"

Sivrihisar’a ait yöresel yemeklerin her gün düzenli olarak hazırlandığı ‘Çeşm-i Cihan Sivrihisar Yöresel Lezzetleri’ salonunda hem kadınlara istihdam sağlanıyor, hem de ilçeye gelen ziyaretçiler yöresel tatlara rahatlıkla ulaşabiliyor.

LEZ

Sivrihisar Belediyesi’nin kadınlara yönelik destek projeleri, ilçe genelinde yapılan çalışmalarla hız kesmeden devam ediyor. Çeşm-i Cihan Sivrihisar Yöresel Lezzetleri adı verilen yemek salonunun her bölümünde kadınlar görev alıyor. Günlük düzenli olarak yöresel lezzetlerin hazırladığı yemek salonunda; bamya çorbası, kelem dolması, yaprak sarma, su böreği, baklava ve höşmerim gibi yiyecekler yer alıyor. İlçeye gelen ziyaretçiler, yöresel yemeklerin kadınlar tarafından hazırlanmasının önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün kadınlara verdiği destekle birlikte, neredeyse ilçedeki bütün kadınların bir meslek dalında yer almak istediğini belirten Şirin Çakar, “Burada yöresel yemekler yapıyoruz. Kadınlar çalışıyor. Bamya çorbası, kelem dolması, yaprak sarma, su böreği, baklava ve höşmerim gibi yiyecekler yapıyoruz. Daha önce kurslara gitmiştik. Sağ olsun başkanımız yardımcı oldu. 'Evde oturmaktansa bir yerde çalışalım, katkıda bulunalım' dedik. Çalışmak isteyen kadın, her türlü çalışır. Önceden burada kadınlar çok sokağa çıkmazdı. Ama şu anda öyle değil. Herkes bir iş yapmaya çalışıyor” dedi.

Yemek salonuna gelen vatandaşların çalışan kadınları gördüğü zaman mutlu olduklarını dile getiren Şemsinur Uçar Boztel, “Evde oturduğumuz zaman hiçbir şeyle ilgimiz yoktu ama burada arkadaşlarla ve ortamla bir şeyler öğreniyoruz. Bize böyle bir imkan sağladıkları için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Hep kadınlar çalıştığı için bizi gördükleri zaman mutlu oluyorlar. Gelenler bizlere destek veriyor” ifadelerini kullandı.

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