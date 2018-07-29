Cesedi bulunan Suriyeli çocuğun annesi tutuklandı!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir hafriyat döküm alanında toprağa gömülü halde cesedi bulunan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Betül H.’nin annesi gözaltına alındıktan sonra çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutuklandı.

Olay önceki gün Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşandı. Hafriyatların döküldüğü boş bir alanda çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaptı. Yapılan aramada molozların arasındaki toprağa gömülü 2 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı ve cesedin Suriye uyruklu Betül H.'ye ait olduğunu belirledi.



ANNE TUTUKLANDI



Olaydan sonra geniş çapta araştırma başlatan Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlügü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yaşındaki Betül H.’nin annesi Fatıma H.’yi çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Poliste ve savcılıkta benzer ifadeler veren anne Fatıma H., kızı Betül H.’nin düştükten sonra öldüğünü, korktuğu için kimseye söylemeden gömdüğünü ileri sürdü.



Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, daha sonra ifadesini değiştiren anne Fatıma H., kızının üzerine yağ döküldüğü için yaşamını kaybettiğini iddia etti. Bunun üzerine mahkemeye çıkarılan anne Fatıma El Hassan'ın tutuklandığı bildirildi.



KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK



Bu arada toprağa gömülü cesedi bulunan 2 yaşındaki Betül H.’nin kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.