0553 313 94 23

Cesedi bulunan Suriyeli çocuğun annesi tutuklandı!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir hafriyat döküm alanında toprağa gömülü halde cesedi bulunan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Betül H.’nin annesi, gözaltına alındıktan sonra çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutuklandı

29 Temmuz 2018 Pazar 09:21
Cesedi bulunan Suriyeli çocuğun annesi tutuklandı!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki bir hafriyat döküm alanında toprağa gömülü halde cesedi bulunan Suriye uyruklu 2 yaşındaki Betül H.’nin annesi gözaltına alındıktan sonra çelişkili ifadeler vermesi üzerine tutuklandı.

Olay önceki gün Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde yaşandı. Hafriyatların döküldüğü boş bir alanda çocuk cesedi olduğu ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaptı. Yapılan aramada molozların arasındaki toprağa gömülü 2 yaşlarında bir kız çocuğunun cesedine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ceset üzerinde ve çevrede inceleme yaptı ve cesedin Suriye uyruklu Betül H.'ye ait olduğunu belirledi.

ANNE TUTUKLANDI

Olaydan sonra geniş çapta araştırma başlatan Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlügü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 yaşındaki Betül H.’nin annesi Fatıma H.’yi çelişkili ifadeler vermesi üzerine gözaltına aldı. Poliste ve savcılıkta benzer ifadeler veren anne Fatıma H., kızı Betül H.’nin düştükten sonra öldüğünü, korktuğu için kimseye söylemeden gömdüğünü ileri sürdü.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, daha sonra ifadesini değiştiren anne Fatıma H., kızının üzerine yağ döküldüğü için yaşamını kaybettiğini iddia etti. Bunun üzerine mahkemeye çıkarılan anne Fatıma El Hassan'ın tutuklandığı bildirildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE ORTAYA ÇIKACAK

Bu arada toprağa gömülü cesedi bulunan 2 yaşındaki Betül H.’nin kesin ölüm nedeninin ise yapılacak otopsi sonrası belirleneceği bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 09:21
  1. Şanlıurfa
  2. cesedi bulunan çocuk
  3. tutuklama
  4. katil anne

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Modanisa Endonezyalıların kalbini fethetti
    1. Modanisa Endonezyalıların kalbini..
    2. Yalvaç’taki fabrikada patlama: 1 ölü,..
    3. LGS yerleştirme sonuçları yarın..
    4. e-Devlet'te yeni dönem! Resmen başladı
    5. Yerli oto fırsat dolu
    6. O ilimiz için korkutan açıklama!..
    7. Diyarbakır'da boğulan 4 kadın yan yana..
    8. 'İsrail er geç bunun bedelini ödeyecek'
    9. Adalet Bakanı Gül açıkladı: Hayvan..
    10. Elektrik direğine çarpan motosiklet..
    11. 4 yıldızlı otel icrayla boşaltıldı
    12. Şanlıurfa’da cesedi bulunan 2..
    13. Batı kafalıların başımıza sardığı..
    14. Markasıyla başarı hikâyesi yazıyor
    15. Cesedi bulunan Suriyeli çocuğun annesi..
    16. Meteoroloji'den son dakika uyarısı!..
    17. Onbinlerce kişiye emeklilik fırsatı!..
    18. Filistin'in cesur kızı serbest..
    19. Suudiler Hac sloganını belirledi:..
    20. Facianın eşiğinden dönüldü: Okul..
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Binali Yıldırım'ın ziyareti öncesi kahreden haber
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    Türkiye'ye küstah tehdit! "Gerekirse güç kullanacağız"
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    FETÖ'cü Emre Uslu'nun büyük korkusu! Öyle tweetler attı ki...
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Türkiye'ye kritik çağrı: Lütfen bizi bırakmayın!
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor
    Sahtekâr peygamberin yalancı meali! İskender Evrenesoğlu Kur'an'ı tahrif ediyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Yeni sistem meyvesini verdi! "Bir yılda yapacağımız işleri bir ayda çıkardık"
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!
    Dehşete düşüren olay: Çiğ yedi, eli kesildi!