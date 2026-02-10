  • İSTANBUL
'Cerrahpaşalıların Ablası' Şıvga Gerez vefat etti

Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalıların Ablası karakterini oynayan Şıvga Gerez kanser ile mücadelesini kaybetti.

Kurtlar Vadisi dizisinde Cerrahpaşalıların Ablası karakterini oynayan Şıvga Gerez kanser ile mücadelesini kaybetti.

Bir dönemin vazgeçilmez dizisi Kurtlar Vadisi, bu kez acı bir haberle anılıyor. Dizide “Cerrahpaşalıların Ablası” olarak tanınan Şıvga Gerez sevenlerini yasa boğdu.

Uzun süredir ekranlardan ayrı olan oyuncu, geçtiğimiz yıl kanser ile mücadele verdiğini açıklamıştı. Gerez, bu savaşı kaybetti…

 

Geçtiğimiz sene saçlarını kazıtarak son halini paylaşan oyuncu “kanserle savaşımız başlamıştır. En güzel şekilde uğurlayıp göndereceğiz biiznillah” demişti.

Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı 'Cerrahapaşalıların Ablası' rolüyle tanınan ünlü oyuncu Şıvga Gerez 56 yaşındaydı.

