Cerrahpaşa'daki fakültelerde eğitime ara verildi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde bulunan 2 fakültede, İstanbul'da meydana gelen depremde hasar gördüğü gerekçesiyle eğitime 20 gün ara verildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini açıkladı. Rektörlüğün duyurusunda, "26 Eylül'de meydana gelen depremde binaları hasar gören üniversitemiz Veteriner Fakültesi (Avcılar) ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde (Bakırköy) eğitim-öğretim hizmetlerine 2-22 Ekim tarihleri arasında ara verilmiştir. 22 Ekim'den sonraki süreç hakkında Rektörlüğümüzce ayrıca duyuru yapılacaktır" bilgisine yer verildi.

Bu arada depremde hasar gören mühendislik fakültesinin ana binasındaki derslerin de kampüsteki yeni binalara alındığı öğrenildi. Endüstri mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Pınar Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisinin öğrenim gördüğü mühendislik ana binasında çok fazla hasar meydana geldiğini belirterek, "Mühendislikte dersler yeni binaya taşınacak şekilde devam ediyor" dedi.

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