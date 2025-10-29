Çernobil’de "mavi köpekler" görüldü: Bilim insanları alarma geçti

Ukrayna’daki Çernobil Nükleer Santrali’nin çevresindeki yasak bölgede yaşayan köpeklerin bazılarında beklenmedik bir renk değişimi gözlemlendi.

GÖNÜLLÜLER ŞAŞKIN: "GEÇEN HAFTA MAVİ DEĞİLLERDİ"

Bölgedeki hayvanlara yıllardır bakım sağlayan "Dogs of Chernobyl" (Çernobil’in Köpekleri) adlı gönüllü grubun yayımladığı bir videoda, en az bir köpeğin tüylerinin tamamen maviye döndüğü görüldü.

Gönüllü grup, "Geçen hafta mavi değillerdi. Nedenini bilmiyoruz, durumu anlamak için yakalamaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle bir tür kimyasala temas ettiler" açıklamasını yaptı. Yetkililer, renk değişiminin endişe verici görünmesine rağmen, köpeklerin genel sağlık durumlarının "aktif ve sağlıklı" olduğunu belirtti.

NÜKLEER FELAKETİN MİRASÇILARI

Bu köpekler, 1986 yılındaki nükleer felaket sırasında bölgeyi terk eden insanların geride bıraktığı evcil hayvanların torunları. Günümüzde yaklaşık 700 civarında olan bu hayvanlar, hala insanlar için izin verilen dozun yaklaşık altı katı olan 11,28 milirem düzeyinde radyasyon bulunan Çernobil Dışlama Bölgesi’nde (CEZ) yaşamlarını sürdürüyor.

BİLİM İNSANLARINDAN "EVRİM" TEZİ

Bu gizemli durum, 2024 yılında yayımlanan bir araştırmayı yeniden gündeme getirdi. ABD'nin Columbia Üniversitesi'nden Dr. Norman J. Kleiman liderliğindeki ekip, Çernobil çevresindeki 116 köpekten alınan kan örneklerini incelemişti. DNA analizleri sonucunda, bu köpeklerin radyasyon, ağır metaller ve kirliliğe karşı uzun süreli maruziyet sonucu evrimsel bir bağışıklık geliştirdiğini gösteren genetik sapmalar tespit edilmişti. Bilim insanları, mavi tüylerdeki bu değişimin genetik adaptasyonun bir dışavurumu olup olmadığını araştırıyor.

Sosyal medyada ise mavi tüylerin, kimyasal bir maddeye temas sonucu geçici bir dış renklenme olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

{relation id:1959357 slug:'cumhurbaskani-erdogandan-akkuyu-nukleer-santrali-mujdesi'}