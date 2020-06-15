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CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı atom altı parçacığı ortaya çıkardı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 15:45:19 -
CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı atom altı parçacığı ortaya çıkardı

ANKARA (AA) - Bilim insanları, İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinde (CERN) Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ) ile yapılan deneylerde "üst kuark" adı verilen dörtlü atom altı parçacık türünün ortaya çıkarıldığını bildirdi.

"Livescience.com" internet sitesinde yer alan habere göre, CERN araştırmacıları, BHÇ Fiziği 2020 Konferansı'na sundukları tebliğde, 2015-2018 yıllarında BHC ile yapılan Atlas deneylerindeki proton çarpışmalarında, dörtlü üst kuarkların daha önce fizik biliminde Standart Model teorisinde öngörülene yakın bir standart sapmayla gözlendiğini belirtti.

Bir protondan küçük olduğu halde tungsten atomundan ağır olan üst kuarkların bu dörtlü oluşumunun şimdiye kadar bilinen en ağır atom altı parçacık ve en ağır öz kütleli madde olduğu kaydedildi.

Üst quarklar ilk kez 1995'te ABD'nin Chicago kentindeki Fermilab Laboratuvarı'ndaki "Tevatron" adı verilen çarpıştırıcıyla yapılan deneylerde ortaya çıkarılmıştı.

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