Çerkezköy'deki yardım kıvılcımı büyük bir meşaleye dönüştü

Arama Kurtarma çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği, yedi bölgeden milletimizin seferber olduğu, devletimizin bütün organlarıyla teyakkuza geçtiği bir zamanda, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, eşine çok az rastlanacak bir yardım hareketi başladı. Bu dayanışma hareketinin mimarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş oldu.

2 gün içinde 40 kamyon yardım malzemesi gönderildi

Herşey, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş'ün, deprem sabahı, okul müdürleri ve öğretmenlerin bulunduğu WhatsApp grubunda paylaştığı duygusal bir yardım paylaşımıyla başladı.

Bir anda, ilçedeki okul müdürleri, kahraman öğretmenlerimiz, okul aile birlikleri ve öğrencileri, tamamen gönüllü bir ekip haline geldiler. On okul, "yardım toplama merkezi" haline getirildi. Tüm okullar, topladıkları yardım malzemelerini buralara getirdiler ve kısa bir zaman içinde, binlerce yardım kolisi oluşturuldu.

Devletin kasasından tek kuruş çıkmadı

Acil yardım malzemesinden oluşan binlerce koli, gönüllü kamyonlara ve tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi ve bunun için devletin kasasından tek kuruş çıkmadı.

Kaymakam devlet demir yollarıyla konuştu

O kadar çok yardım malzemesi toplandı ki, sonunda, transfer işi için İlçe Kaymakamı Nazmi Günlü, Devlet Demir Yollarıyla konuşulup, iki konteyner, yani, bugün itibarıyla tam kırk kamyon yardım malzemesi, tamamen bir gönüllük hareketiyle, bir hayırsever hareketiyle yola çıkmış oldu.

İlçenin bütün dinamikleri yardım çağrısına icabet ettiler

Ekmek ihtiyacı için fırıncılar, lojistik malzeme için fabrikatörler...

Özellikle Çerkezköy OSB'deki fabrikalar, bu kampanyadan haberdar olunca, tüm okullara kamyon kamyon koli gönderdiler.

Kaymakam günlü bizzat koordine etti

Öte yandan Çerkezköy İlçe Kaymakamı Nazmi

Günlü, dağıtım merkezini günde 2-3 kez bizzat ziyaret ederek, daire amirleriyle birlikte koordinasyonu sağlama ve sevkiyat gibi durumları koordine etti. Mesaisinin büyük bölümünü yardım toplama ve koordinasyon işine hasreden Kamakam Günlü, halkın büyük takdirini kazandı.

Bu z kuşağı falan değil

Bu büyük seferberliğin mimarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, "bu Z kuşağı falan değil!

Bu, vatanını milletini seven, milleti için gece gündüz çalışan, bu uğurda üşüyen, hizmet eden, paket yapan, gelen eşyayı ayıran/tasnif eden, her kolinin üstüne içinde ne olduğunu itina ile yazan; şuurlu, biliçli, erdemli bir kuşağın kahramanlığıdır. Düşünün, çocuk yiyeceği, çocuk montu, çocuk ayakkabısı, mama, çocuk bezi, battaniye ve daha birçok önemli ihtiyaç malzemesi, bu bilinçli ve erdemli nesil eliyle tasnif edilip itina ile göderiliyor ihtiyaç sahiplerine" diyerek, çoğu zaman Z kuşağı denilerek yerilen, bu günün gençliğinin aslında takdir edilmesi gereken bir fazilete ve yiğitliğe sahip olduğunu söyledi.