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Çerkezköy’de kirlenen dere ile ilgili önemli açıklama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kimyasal atık atıldığı iddia edilen Kavakderesi normale döndü.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:28
Çerkezköy’de kirlenen dere ile ilgili önemli açıklama

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kimyasal atık atıldığı iddia edilen Kavakderesi normale döndü.


Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kimyasal atık atıldığı iddiasıyla inceleme yapılmasının ardından derenin rengi normale döndü. Konuyla ilgili olarak yapılan değerlendirmede atık atan firma ile ilgili araştırma çalışmalarının devam ettiği ve numunelerin incelenmeye başlandığı kaydedildi.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede ,“Dere boyunca Organize Sanayi Bölgesi yağmur suyu hatları kontrol edilmiş, yağmur suyu hattına atık su deşarjı yapabilecek işletmeler denetlenmiş, ancak haberlerde yer aldığı şekliyle beyaz renkli bir kirlilik kaynağına rastlanılmamıştır.Haber ile ilgili muhtelif görüntüler incelendiğinde olayın anlık ve geçici bir durum olduğu kanaatine varılmıştır. Ayrıca kirlilik oluşturduğu iddia edilen yağmur suyu hattından denetime ilişkin numuneler alınarak analizi yapılmak üzere akredite laboratuvarlara gönderilmiştir. Analiz sonuçlarına göre gerekli 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı hususu kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:28
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