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Gündem Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir?
Gündem

Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir?

Çerkezköy kaymakamı son dakika merak ediliyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban'ın koronavirüs kurallarını ihlal eden bir işletmede işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog üzerine tepki görmüştü. Peki, Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir? Atilla Selami Abban kaç yaşında, nerelidir?

Yeniakit Publisher
2021-03-27 20:46:00 -
Çerkezköy kaymakamı Atilla Selami Abban kimdir?

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi kaymakamı Atilla Selami Abban, koronavirüs denetimi yaptığı esnada vatandaşla girdiği bir diyalogla ilgili olarak işlem başlatıldı.

Muhterem İnce duyurdu

Konuyla ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin paylaşımı şu şekilde:

İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgının yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir.

Koronavirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarıyla sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır.

Tasvip etmediğimiz bir diyalog

Bu kapsamda, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belirli olan bir işyerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren Kaymakamımız hakkında ilgili birimlerimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.

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