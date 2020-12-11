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Ekonomi Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmaların yüzde 25'lik kısmı tamamlandı
Ekonomi

Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmaların yüzde 25'lik kısmı tamamlandı

Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının diğer kesimi olan 76 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Çerkezköy hattı için ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor - Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi tamamlandığında Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki hat yüksek standartlı demir yoluna kavuşacak

Yeniakit Publisher
2020-12-11 12:52:36 -
Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmaların yüzde 25'lik kısmı tamamlandı

EDİRNE (AA) - GÖKHAN BALCI - Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin yapımı süren Çerkezköy-Kapıkule hattında çalışmaların yüzde 25'lik kısmı tamamlandı.

AA muhabirinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, geçen yıl haziran ayında yapımına başlanan Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında çalışmalar hızla devam ediyor.

Fiziki ilerlemenin yüzde 25'e ulaştığı, yaklaşık 2 bin 500 kişinin istihdam edildiği projede, ilerleyen günlerde çalışan sayısının 3 bin 500-4 bine ulaşması planlanıyor.

- Ulaşım süresi kısalacak

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı hızlı tren ağına bağlayacak proje ile Halkalı-Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süresi 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri için ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak.

Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1,53 milyon tondan 9,6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3,4 milyona çıkması hedefleniyor.

Sözleşmesi 530 milyon avroya imzalanan proje, 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak olması dolayısıyla en büyük hibe projesi olma özelliğini taşıyor.

153 kilometre uzunluğunda çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilecek projede yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje kapsamında 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.

Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler de dikkate alınarak tasarlandı.

Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "finans ve fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görülen proje kapsamındaki hat üzerinde Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar bulunacak.

- Halkalı-Çerkezköy hattı için ihale hazırlık çalışmaları sürüyor

Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının diğer kesimi olan 76 kilometre uzunluğundaki Halkalı-Çerkezköy hattı için ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Toplam uzunluğu 229 kilometre olan Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağları yüksek kalitede birbirlerine bağlanacak.

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