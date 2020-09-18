  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çerkezköy Belediyesini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

Çerkezköy Belediyesini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 18:47:55 -
Çerkezköy Belediyesini zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde belediyeyi zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Belediye Başkanı Vahap Akay, geçen yıl belediyede bazı usulsüz işlemlerin yapıldığının belirlenmesinin ardından Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Savcılıkça başlatılan soruşturma kapsamında, Çerkezköy Belediyesi İmar ve Emlak Servisi'nde ruhsat harçlarını değerlerinin altında gösterip oluşturulan sahte tahakkuk fişleri ve tahsilat makbuzlarıyla belediyeyi yaklaşık 3 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilen 4 müteahhit ve 3 eski belediye çalışanı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen zanlılardan eski belediye çalışanları E.K. ve T.B. tutuklandı, 4 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor
Dünya

Ruslar dünyaya duyurdu: Türkiye orduyu kuruyor

Rusya'da yayın yapan 'Free News' isimli haber sitesi Türkiye'nin Turan Ordusu'nu kurma fikrini adım adım gerçekleştirdiğini yazdı.
Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor
Spor

Beşiktaş ile Antalyaspor 49. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yarın 49. kez karşı karşıya gelecek.
Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Artık milli olarak üretilecek
Ekonomi

Tamamı dışarıdan ithal ediliyordu... Artık milli olarak üretilecek

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş. (KARDEMİR), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin demir yolu tekerleğ..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı