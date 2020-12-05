Çerkez (Çerkes) tavuğu tarifi yapılışı
Adından da anlaşıldığı gibi Çerkezlere has olan Çerkez Tavuğu, Türk mutfağında da sıkça tüketiliyor. Genellikle bir salata çeşiti olarak tüketilen Çerkez tavuğunun meraklıları için tarifini derledik. Peki Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Çerkez tavuğu malzemeleri nelerdir? İşte Çerkez tavuğu malzemeleri ve Çerkez tavuğu yapımı ile ilgili detaylar...
Cevizin uzun süre tunç havanla dövülmesiyle yapılan Çerkez tavuğu birkaç basit malzeme ile yapılabilen nefis lezzetlerden biridir. Çerkez tavuğunda hangi malzemeler kullanılır? Çerkez tavuğu nasıl yapılır? İşte tarifi...
Çerkez Tavuğu tarifi
Malzemeler
1 adet bütün tavuk
1 adet orta boy kuru soğan
1 yemek kaşığı limon suyu
1/2 tatlı kaşığı tane karabiber
5 su bardağı su
Cevizli harcı için:
300 gram ceviz
3 diş sarımsak
4 dilim bayat ekmek içi
1,5 su bardağı tavuk suyu
1 çay kaşığı tuz
1/2 tatlı kaşığı toz kişniş
Üzeri için (dilerseniz):
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Yapılışı:
Tavuğu temizleyip bol suyla yıkayın, derin bir tencereye yerleştirin.
Tane karabiber, limon suyu, orta kuru soğan ve içme suyunu ekleyin.
Berrak bir su elde etmek için çıkan köpükleri kevgirle alın
Yumuşamış tavuk tavukları geniş bir tabağa alın.
Deri ve kemiklerinden ayırdığınız tavukları ince ince ditin.
Macun formuna getirmek istediğiniz tavukları robottan geçirebilirsiniz.
Ceviz harcını yapmak için; kıymış olduğunuz sarımsakları, cevizlerle beraber havanda dövün.
Bayatlayan ekmek içlerini tavuk suyuyla yumuşatıp cevizli karışıma ekleyin. Tüm malzemeye koyu bir boza kıvamına getirin.
Tel olarak ditilmiş tavuk etiyle cevizli karışıma ekleyin.
Sos olarak hazırladığınız kırmızı biber ve zeytinyağını karıştırıp üzerinde gezdirin.