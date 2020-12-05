Çerkez (Çerkes) tavuğu tarifi yapılışı

Adından da anlaşıldığı gibi Çerkezlere has olan Çerkez Tavuğu, Türk mutfağında da sıkça tüketiliyor. Genellikle bir salata çeşiti olarak tüketilen Çerkez tavuğunun meraklıları için tarifini derledik. Peki Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Çerkez tavuğu malzemeleri nelerdir? İşte Çerkez tavuğu malzemeleri ve Çerkez tavuğu yapımı ile ilgili detaylar...